Apple Design Awards 2025: tutti i vincitori, in attesa della prossima WWDC

Cupertino ha annunciato finalisti e vincitori degli Apple Design Awards 2025: si tratta dell’evento dell’anno dedicato ai migliori giochi e applicazioni e quest’anno vede protagonisti 12 software imperdibili. Gli sviluppatori e le sviluppatrici riceveranno un riconoscimento durante la WWDC 2025, in arrivo tra una manciata di giorni.

Apple Design Awards 2025: svelati vincitori e finalisti di quest’anno

Crediti: Apple

Come anticipato in apertura sono 12 le applicazioni e i giochi che si sono distinte per design, innovazione, ingegno e risultati tecnici. I premi degli Apple Design Awards 2025 assegnano un riconoscimenti ad un’app e ad un gioco in sei categorie – Divertimento, Innovazione, Interazione, Inclusione, Impatto sociale e Grafica – selezionati tra i 36 finalisti provenienti da tutto il mondo. Di seguito l’elenco completo.

Divertimento

App: CapWords – uno strumento di apprendimento linguistico dinamico che trasforma le immagini di oggetti quotidiani in sticker interattivi

– uno strumento di apprendimento linguistico dinamico che trasforma le immagini di oggetti quotidiani in sticker interattivi Gioco: Balatro – un mix coinvolgente di poker, solitario e deck-building con elementi roguelike

Innovazione

App: Play – uno strumento accessibile e sofisticato che consente di creare prototipi interattivi con i framework SwiftUI

– uno strumento accessibile e sofisticato che consente di creare prototipi interattivi con i framework SwiftUI Gioco: PBJ – Il Musical – un mix tra le opere di Shakespeare e gli snack più deliziosi

Interazione

App: Taobao – un’esperienza di shopping pratica e coinvolgente su Apple Vision Pro, con modelli 3D paragonabili alle controparti reali

– un’esperienza di shopping pratica e coinvolgente su Apple Vision Pro, con modelli 3D paragonabili alle controparti reali Gioco: DREDGE – unisce un horror dal lento sviluppo all’esplorazione e all’avventura

Inclusione

App: Speechify – uno strumento potente che trasforma facilmente il testo scritto in audio

– uno strumento potente che trasforma facilmente il testo scritto in audio Gioco: Art of Fauna – un rompicapo che unisce immagini della fauna selvatica di ispirazione vintage con un profondo impegno all’inclusione e alla conservazione

Impatto sociale

App: Watch Duty – riporta informazioni come il perimetro e l’avanzamento degli incendi attivi, la velocità e la direzione del vento e gli ordini di evacuazione

– riporta informazioni come il perimetro e l’avanzamento degli incendi attivi, la velocità e la direzione del vento e gli ordini di evacuazione Gioco: Neva – un racconto carico di avventura e azione che narra la storia di una giovane donna e di un lupo, suo compagno di vita, mentre attraversano un mondo che precipita verso il collasso

Grafica

App: Feather: Draw in 3D – consente di trasformare progetti 2D in capolavori 3D

– consente di trasformare progetti 2D in capolavori 3D Gioco: Infinity Nikki – una delicata avventura open-world che sfida l’utente a raccogliere oggetti meravigliosi e abiti magici

Per scoprire tutti i finalisti degli Apple Design Awards potete dare un’occhiata alla pagina dedicata. Per quanto riguarda i riconoscimenti l’appuntamento è fissato per il 9 giugno, in occasione del WWDC 2025.