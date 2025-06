Apple ancora nei guai: una nuova class action mette iCloud nel mirino

Sono tempi particolarmente duri per il team legale di Apple che sempre più spesso si ritrova il tribunale a difendere la compagnia dalle accuse di monopolio. In questi giorni, per esempio, è arrivata una nuova class-action che mette in primo piano l’obbligo di utilizzare iCloud per il backup dei propri dispositivi, impedendo l’integrazione di servizi di terze parti.

Anche iCloud è monopolistico? Apple ancora nei guai con l’antitrust

Crediti: Apple

Secondo quanto emerso dal dibattimento preliminare di una nuova class action contro Apple, iCloud potrebbe rappresentare l’ennesimo aspetto monopolistico messo in piedi dall’azienda di Cupertino. La causa imputa ad Apple il taglio troppo basso di archiviazione online gratuita fornita con iCloud (solo 5 GB), che rende praticamente impossibile il backup del proprio dispositivo tramite il cloud senza pagare un abbonamento.

L’obbligo di utilizzare iCloud, senza la possibilità di usufruire liberamente del backup su servizi di terze parti, mette ancor di più in cattiva luce Apple, che si è vista rifiutare dal giudice Eumi Lee dello stato della California la richiesta di archiviazione del processo. La class-action, quindi, proseguirà, e la compagnia di Cupertino potrebbe trovarsi di fronte ad un nuovo problema per l’antitrust.

La causa potrebbe veder rappresentati decine di milioni di utenti statunitensi che hanno pagato per un piano superiore di iCloud, senza poter attingere ai servizi concorrenti. Se Apple dovesse perdere in tribunale, potrebbe aprirsi uno scenario in cui l’azienda sarebbe costretta a rivedere i propri piani per il cloud.

