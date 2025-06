AirTag 2 sta arrivando: scoperti nuovi riferimenti nell’ultimo aggiornamento di iOS

Apple è solita prendersi i suoi tempi per presentare nuove versioni dei suoi prodotti, agendo solo quando necessario. Le AirPods Max uscirono nel 2020 e finora non sono mai state rinnovate, nel 2021 fu poi il turno di AirTag, e dopo anni si torna a parlare della sua seconda edizione, di quando arriverà e di come migliorerà.

Apple starebbe pianificando il lancio del prossimo AirTag: quale sarà la più grande novità

Crediti: Apple

Più volte sono trapelate indiscrezioni su Apple AirTag 2, e anche questa volta è il noto insider Mark Gurman di Bloomberg a parlare delle novità che Apple avrebbe in serbo per i suoi clienti. La sua unica funzionalità è quella di aiutare le persone a tracciare gli oggetti a cui viene attaccato, e quindi il miglioramento tecnico in arrivo non potrà che affinarla. Il leaker fa infatti riferimento a un nuovo chip UWB (Ultra Wide Band), che grazie alle sue capacità potenziate (alla pari con quelle che offre la serie iPhone 15) significherebbe una distanza maggiore di tracciamento. La versione attuale ha un raggio di copertura che varia dai 10 ai 30 metri di distanza: nel caso di AirTag 2, verrebbe triplicata fino a 90 metri.

Il piccolo dispositivo di tracciamento targato Apple, è diventato uno strumento indispensabile per chi ha la tendenza a smarrire le proprie cose. Grande quanto una moneta, questo accessorio si collega al tuo iPhone tramite Bluetooth e si integra nell’app “Dov’è“, trasformandosi in una sorta di bussola tecnologica per ritrovare oggetti come chiavi, zaini o portafogli. Una volta configurato, l’AirTag si lega al proprio Apple ID, garantendo sicurezza e impedendo che altri lo possano usare. Se l’oggetto a cui è collegato è nelle vicinanze, puoi farlo suonare per individuarlo facilmente.

Crediti: Apple

Ma la vera magia avviene quando entra in gioco la tecnologia Ultra Wideband: grazie al chip UWB negli iPhone più recenti, puoi essere guidato con precisione millimetrica verso il tuo AirTag, seguendo le indicazioni visive e tattili sullo schermo del telefono. E se l’oggetto si trova lontano? Qui interviene la rete globale dei dispositivi Apple. L’AirTag sfrutta miliardi di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo come nodi anonimi per comunicare la sua posizione. In pratica, se qualcuno con un dispositivo Apple passa vicino al tuo AirTag smarrito, la sua posizione viene aggiornata automaticamente sull’app “Dov’è”, il tutto senza compromettere la privacy di nessuno.

Con la beta di iOS 18.6, nel sistema operativo mobile sono stati scoperti nuovi riferimenti a questo nuovo dispositivo, che sembra essere sempre più in procinto di essere lanciato sul mercato. Quando arriverà AirTag 2 quindi? Visto che con la serie iPhone 17 arriveranno anche diverse novità, non escludiamo che possa essere fatto debuttare assieme ai prossimi smartphone di Apple.

Ultimo aggiornamento: 25 giugno

