Amazon annuncia le date del Prime Day: quando inizia l’evento dell’anno

L’appuntamento con l’evento più importante dell’anno si rinnova ancora una volta: Amazon ha svelato le date del Prime Day 2025, con quattro giorni di occasioni imperdibili su tantissimi prodotti, tra offerte lampo e coupon. Inoltre non mancheranno promozioni come gli sconti sugli articoli Seconda Mano e tanto altro ancora!

Crediti: Canva

Il Prime Day 2025 di Amazon comincia l’8 luglio a mezzanotte e termina l’11 luglio, per un totale di quattro giorni di sconti. L’evento delle offerte di Amazon è esclusivo per i clienti Prime, con occasioni personalizzate dedicate ai grandi marchi e non solo.

Per prepararsi al meglio al Prime Day conviene iscriversi ad Amazon Prime in modo da avere accesso a tutte le offere valide nei giorni dell’evento. I clienti Prime possono beneficiare di sconti dedicati su tantissimi prodotti, oltre alla spedizione rapida e garantita; inoltre è incluso l’accesso a Prime Video, Amazon Music e molto altro.

Iscriviti ad Amazon Prime per partecipare all’evento più importante dell’anno. Inoltre le occasioni non finiscono qui: è partita la promo dedicata ai prodotti Amazon Seconda Mano, con il 15% di sconto su una vasta selezione. Si tratta dell’usato garantito di Amazon, che molto spesso cela occasioni imperdibili (con articoli nuovi di zecca, ma frutto di resi).

