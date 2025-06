Amazfit Helio Strap ufficiale in Italia: minimalismo all’ennesima potenza, ma a che prezzo

Compatibile con smartphone iOS e Android, Amazfit Helio Strap offre un’esperienza minimale all’ennesima potenza. Nessun display con cui interagire, nessuna interfaccia ed un look basilare: una semplice fascia di nylon contenente al suo interno il modulo con la sensoristica. Un fitness tracker essenziale che completa l’esperienza d’utilizzo dell’ecosistema Amazfit: ecco tutti i dettagli tra design, specifiche e prezzo.

Amazfit Helio Strap: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Amazfit

Il nuovo accessorio a marchio Amazfit arriva con un design minimale: una semplice fascia tech dotata di funzionalità di monitoraggio di salute e sport. Il dispositivo si collega con l’app Zepp e quest’ultima può essere sincronizzata a sua volta con altre applicazioni dedicate a sport e salute come Strava, Adidas Running, Google Fit, Apple Health e così via.

Helio Strap monta una batteria da 232 mAh ed è in grado di offrire un’autonomia fino a 10 giorni; per una ricarica completa impiega circa 2 ore. Il corpo è impermeabile fino a 5 ATM, quindi può essere utilizzato per immersioni fino a 50 metri di profondità.

Sono presenti fino a 27 modalità di allenamento: tra gli sport inclusi troviamo anche il supporto alla competizione di fitness HYROX (c’è anche una versione speciale del tracker).

Crediti: Amazfit

Il braccialetto Helio è pensato per completare a tutto tondo l’ecosistema Amazfit, per offrire un sistema di allenamento a 360°: si integra con lo smartwatch e con gadget come l’anello smart Helio Ring, il tutto tramite l’app Zepp.

Al momento Amazfit Helio Strap è stato lanciato a livello Global al prezzo di 99,99€, una cifra decisamente salata vista anche l’assenza del display (che inizialmente si pensava fosse celato sotto il cinturino in nylon). L’indossabile è disponibile in Italia tramite lo store ufficiale e su Amazon.

Amazfit Helio Strap – Scheda tecnica