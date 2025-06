Amazfit Helio Strap è la nuova smartband minimalista, forse troppo

A distanza di anni dalla sua ultima smartband, l’azienda cinese si prepara a lanciare un nuovo fitness tracker. Tuttavia non aspettatevi un design rivoluzionario ed uno stile in grado di rivaleggiare con le ultime Xiaomi Band. Amazfit Helio Strap ha scelto la via minimale più estrema, con un ritorno al passato e all’essenziale.

Amazfit Helio Strap nelle prime immagini leak: ecco com’è fatta la rivale di Xiaomi Band

L’ultima Amazfit Band 7 risale a 2022; da allora Huami/Zepp si è concentrata principalmente su smartwatch ed altri accessori, fino ad arrivare ad Helio Ring (il suo primo anello smart).

Tuttavia è in arrivo una nuova smartband, anche se si tratterà di un dispositivo parecchio minimale. Amazfit Helio Strap si presenta come una fascia da polso, scegliendo di nascondere alla vista il display.

L’indossabile è un braccialetto in tessuto elastico, equipaggiato con il sistema Zepp OS 4.5. A prima vista sembra sprovvisto di display: in realtà c’è uno schermo (con risoluzione 460 x 460 pixel) ma è nascosto dallo strato di tessuto.

Lo scopro sembra duplice: da un lato proteggere il pannello durante l’attività sportiva, dall’altro avere al polso un accessorio discreto. Comunque l’effetto finale sembra l’opposto dato che come gadget da tenere al polso risulta ancora più appariscente visto il suo look peculiare.

Probabilmente Amazfit Helio Strap potrà essere utilizzato anche come una normale smartband ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli.

Per concludere, sarebbe trapelata anche la dichiarazione di conformità del dispositivo, in cui si parla di almeno 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e update ogni 90 giorni. Il supporto dovrebbe terminare il 10 giugno 2028, forse un indizio per la data d’uscita (ossia il 10 giugno di quest’anno).