Amazfit svela Helio Strap HYROX Edition, una smartband come non l’avete mai vista

Sono passate solo poche ore dalle prime indiscrezioni in merito alla nuova smartband di Huami ed ora ecco fare capolino i primi dettagli ufficiali. Amazfit Helio Strap HYROX Edition è un indossabile nuovo di zecca, caratterizzato da uno stile unico e minimalista, perfetto per gli utenti più sportivi in cerca di una soluzione completamente votata al fitness.

Amazfit Helio Strap HYROX Edition è il nuovo fitness tracker votato completamente allo sport

Crediti: Amazfit

Per il momento l’azienda si è limitata a mostrare Amazfit Helio Strap HYROX Edition, confermando il curioso design visto nei leak precedenti. Mancano i dettagli sulle specifiche e anche il prezzo è un’incognita; probabilmente la controparte “commerciale” verrà annunciata a stretto giro, quindi non ci resta che attendere.

La nuova smartband adotta uno stile tutto nuovo, che potremmo definire come la quintessenza del minimalismo (nel campo degli indossabili). Il comunicato ufficiale si concentra su Helio Strap HYROX Edition, una versione limitata creata appositamente per gli Elite 15, ossia i migliori atleti HYROX al mondo.

Si tratta di una competizione fitness che unisce corsa e allenamento funzionale, mentre con il termine Elite 15 si indicano i migliori atleti che sono stati in grado di entrare nei primi 15 tempo di più veloci, qualificandosi per la gara d’elite ai Campionati Mondiali HYROX.

Il fitness tracker sembra sprovvisto di display, ma in realtà questo è celato all’interno della fascia. Amazfit Helio Strap sembra un semplice bracciale in tessuto elastico e invece si tratta di un dispositivo per il monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di stress e della qualità del sonno.

Si integra con l’app Zepp, in modo da poter visualizzare tutti i parametri di prestazioni e salute. Il nuovo arrivato introduce il sistema di rilevamento BioCharge, in grado di mostrare il livello di recupero in ogni momento.

Si tratta di una soluzione differente rispetto al monitoraggio di base, che fornisce informazioni in tempo reale sui livelli di energia: in questo modo l’utente può decidere in modo consapevole quando dedicarsi al recupero e quando allentarsi con la massima intensità.

Un’altra caratteristica degna di nota è l’autonomia: Amazfit promette fino a 10 giorni di utilizzo. Come evidenziato poco sopra, Helio Strap non è ancora ufficiale ma è probabile che non manchi molto al debutto vero e proprio.