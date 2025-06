Amazfit Balance 2 non ha ancora finito: in arrivo altre 3 versioni

A metà maggio Huami/Zepp ha annunciato a sorpresa il nuovo sportwatch Amazfit Balance 2: lanciato in Cina dovrebbe fare capolino anche alle nostre latitudini prossimamente. Intanto sono spuntate almeno altre tre varianti, anche se al momento non è chiaro quando arriveranno e i mercati interessati.

Amazfit Balance 2 Titanium e Running: cosa sappiamo delle due versioni alternative dell’indossabile

Il primo dispositivo è Amazfit Balance 2 Titanium: le specifiche tecniche dovrebbero essere invariate rispetto al modello standard, mentre l’eccezione sarebbe nei materiali premium.

Scocca e cinturino sarebbero in titanio, con un pannello circolare protetto da un vetro zaffiro (quest’ultimo presente anche per la versione base). In pratica dovrebbe trattarsi di un’alternativa di lusso, dal design più elegante rispetto al look sportivo di Balance 2. Chiaramente ci aspettiamo un prezzo maggiorato.

È emerso anche Amazfit Balance 2 Runner o Balance 2 SE: specifiche e caratteristiche non cambierebbero e al momento non è chiaro quali saranno le novità. Possiamo aspettarci un design leggermente diverso oppure un’alternativa più accessibile rispetto alla versione base e quella Titanium.

Infine c’è spazio per una terza aggiunta, Amazfit Balance 2 XT: di nuovo non ci sono indizi sulle possibili differenze ma i più ipotizzano che possa trattarsi di un modello rugged, quindi caratterizzato da materiali più robusti. In alternativa si pensa all’aggiunta del supporto eSIM ma anche in questo caso si tratta di un’ipotesi.