Amazfit Active 2 Square ufficiale in Italia: nuovo look, ma stesse caratteristiche premium

A distanza di alcuni mesi dalla versione rotonda, Zepp/Huami presenta Amazfit Active 2 Square, caratterizzato da un design rinnovato ed un qualità generale al top. Mentre il modello Active 2 Round è stato lanciato in due varianti (una più economica e quella premium), la versione squadrata debutta in una sola versione, completa a tutto tondo.

Amazfit Active 2 Square: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Amazfit

Amazfit Active 2 Square è quindi un prodotto premium, ma ad un prezzo tutto sommato accessibile (specialmente in relazione a quello che offre). L’orologio è dotato di un ampio schermo AMOLED da 1,75″ protetto da un vetro zaffiro; il corpo è in acciaio inossidabile e lungo il bordo destro sono presenti due pulsanti fisici. Il cinturino è in pelle nera.

Tra le varie caratteristiche spiccano una luminosità di picco di ben 2.000 nit, la presenza di speaker e microfono per le chiamate Bluetooth, il GPS integrato e anche l’NFC per i pagamenti tramite Zepp Pay.

La tecnologia BioTracker di Amazfit permette un monitoraggio preciso e in tempo reale di frequenza cardiaca, sonno ed SpO2. Il dispositivo offre il supporto ad oltre 160 sport, insieme alla modalità HYROX Race.

Crediti: Amazfit

Lato autonomia si parla di circa 10 giorni di utilizzo con utilizzo standard e fino a 21 ore con utilizzo continuo del GPS. Infine è possibile sfruttare i comandi vocali tramite Zepp Flow.

Il nuovo Amazfit Active 2 Square è disponibile all’acquisto al prezzo di 149,9€ tramite il sito ufficiale e su Amazon. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Amazfit Active 2 Square – Scheda tecnica

dimensioni di 43,32 x 36,9 x 9 mm per un peso di 31,4 grammi

cornice in acciaio inossidabile + corpo in polimero + vetro zaffiro + cinturino in pelle

display AMOLED da 1,75″ HD (450 x 390 pixel) con AOD, 341 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità

chipset /

/ GB di RAM

/ GB di ROM

batteria da 260 mAh con ricarica rapida (fino a 10 giorni di autonomia con utilizzo tipico, 19 giorni con Battery Saver Mode, 21 ore con uso continuo del GPS)

impermeabilità fino a 5 ATM

speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Bluetooth 5.2, GPS, NFC

sensore PPG BioTracker 6.0 (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2, sonno), sensore di temperatura, sensore di luminosità per il display, barometro

oltre 160 modalità sportive

sistema operativo Zepp OS 4.5

