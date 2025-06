Photoshop diventa mobile: la celebre app di fotoritocco da oggi anche su Android

Sembra proprio che la necessità di avere con se un PC per ritoccare le fotografie appena scattata sia finita per sempre, grazie alla più celebre app del settore che arriva oggi anche sui dispositivi mobile. Adobe, infatti, ha lanciato ufficialmente Photoshop per smartphone, con tantissime delle funzionalità che hanno reso celebre l’app su PC e ovviamente l’immancabile intelligenza artificiale.

Adobe lancia l’app mobile ufficiale per Photoshop

Photoshop arriva sui dispositivi mobile con una nuova app ufficiale che mette a disposizione i principali strumenti che hanno reso così celebre l’applicazione su PC Windows e Mac, ovviamente adattate per funzionare sui display di dimensioni decisamente più piccoli e con controlli touch. La nuova app mobile, infatti, permette di:

Creare combinazioni e composizioni con selezioni, livelli e maschere

Rimuovere o modificare parte dell’immagini con lo strumento Tap Select

Utilizzare il Pennello correttivo per eliminare tutte le distrazioni nell’immagine

Sfruttare l’AI generativa di Adobe Firefly con le funzioni Generative Fill e Generative Expand

Integrazione diretta con Adobe Express, Adobe Fresco e Adobe Lightroom

Possibilità di aggiungere immagini gratuite tramite Adobe Stock

Photoshop è disponibile da oggi su iPhone e Android. Per l’occasione, Adobe ha lanciato il nuovo piano di abbonamento “Photoshop Mobile e Web” che, al costo di 7.99$/mese oppure 69.99$/anno permette di accedere sia all’app per smartphone e tablet che alla versione web tramite browser.

