Adobe Firefly arriva su iOS e Android con una nuova app ufficiale

Dopo l’integrazione in Photoshop e in Adobe Express, la compagnia statunitense è ormai pronta a rendere l’AI di Firefly un prodotto standalone con il lancio delle nuove app mobile ufficiale per iOS e Android. A partire da oggi, infatti, l’intelligenza artificiale di Adobe potrà essere utilizzata liberamente anche su smartphone e tablet, senza dover sfruttare altri servizi.

Adobe Firefly fa il grande passo: adesso è un’app standalone

Crediti: Adobe

Adobe Firefly è una intelligenza artificiale in grado di creare e modificare immagini, foto e video: questo prodotto di Adobe è sicuramente tra i più apprezzati nel panorama dell’AI e finalmente da oggi potrà essere utilizzata anche su mobile tramite un’app ufficiale. Fino ad ora, infatti, questo servizio era disponibile unicamente a bordo dell’app Adobe Express, oppure tramite browser web da desktop.

La nuova app ufficiale mette a disposizione tutte le funzionalità che è possibile sfruttare sul desktop, in versione nativa sia per iOS che per Android. Il download è gratuito, ma per sfruttare tutte le funzionalità è necessario un abbonamento da 5.99€/mese oppure 59.99€/anno.