Nonostante l’AI sia diventata ormai un punto fermo nel mondo della telefonia mobile, non tutti i brand la integrano nella stessa maniera. Alcuni smartphone si distinguono per le implementazioni AI relative alle funzionalità quotidiane, altri invece hanno tante funzioni utili quando si è in viaggio e altri ancora hanno deciso di puntare (quasi tutto) sulla fotografia. Insomma, oggigiorno quando si parla di intelligenza artificiale è difficile trovare le stesse funzioni in dispositivi prodotti da marchi diversi, ma se c’è un brand che nell’ultimo periodo si è distinto proprio per il suo concetto di IA è HONOR.

Abbiamo visto come in HONOR Magic 7 Pro (qui la recensione) l’intelligenza artificiale sia stata integrata in maniera tale da ottimizzare l’esperienza d’uso in maniera concreta e tangibile, ma è con il nuovo HONOR 400 (qui la recensione) che l’azienda ha fatto all-in soprattutto per quanto riguarda la fotografia.

Ma qualis ono le 4 funzioni AI con cui HONOR 400 vuole “trasformare” le foto? In questo articolo analizzeremo proprio queste funzionalità, spiegheremo come funzionano e perché rendono più divertente modificare le foto anche alle persone meno esperte.

Le 4 funzioni AI con cui HONOR 400 trasforma le foto

AI Image to Video

Non potevamo iniziare la nostra rassegna se non parlando di AI Image to Video, una modalità integrata nella galleria fotografica che permette letteralmente di animare le fotografie, grazie ad un accordo nato tra il brand e Google che sfrutta il motore Veo 2. In sostanza, grazie a questa funzionalità, sarà possibile generare dei video animati della durata massima di 8 secondi, con una risoluzione di 720p.

Per chi acquista uno dei nuovi HONOR 400 entro il mese di agosto, Google offre un periodo gratuito di prova per due mesi, con la possibilità di generare fino a dieci video giornalieri. Al termine del periodo di prova si prevede l’introduzione di un abbonamento gestito direttamente da Google, del quale però non si hanno ancora dettagli né sulla modalità né sui costi, ma HONOR ci ha detto che molto probabilmente ci sarà un prezzo “promozionale” derivante proprio dall’acquisto degli smartphone.

Ad ogni modo, come funziona AI Image to Video? Immaginate di avere una foto statica, ma anche un disegno, un meme ricevuto su WhatsApp o la foto di un paesaggio: basterà aprire la galleria, selezionare la voce “Crea” posizionata in basso a destra ed avviare la funzione “Da foto a video”.

A questo punto, selezionando l’immagine che desiderate modificare, inizia la magia: l’algoritmo AI analizzerà la foto (tramite funzioni Google Cloud) riconoscendo i dettagli dell’immagine ed in pochi secondi genererà un video animato in cui i soggetti o gli oggetti si animeranno.

Il tutto avviene senza l’utilizzo di prompt e descrizioni testuali complesse ed il risultato dipenderà dall’interpretazione che l’AI avrà dato alla foto: potrebbero essere dei soggetti che si animano, statue che prendono vita con dei movimenti coerenti, oppure ad esempio un semplice movimento dell’inquadratura.

AI Outpanting

Tra le funzionalità più divertenti soprattutto per le persone creative, c’è l’AI Outpanting. Una tecnologia integrata nell’editor fotografico di HONOR 400, con cui lo smartphone sarà in grado di estendere i bordi di qualsiasi foto. Immaginate ad esempio di avere uno scatto non adatto al formato dei social network: ebbene, grazie a questa funzionalità potrete adattarlo e pubblicarlo a schermo intero, anche se con la foto iniziale non sarebbe stato possibile.

Utilizzare l’AI Outpanting è davvero semplice. Basterà aprire la galleria fotografica, selezionare l’immagine interessata ed entrare nella modalità di “Modifica AI”. A questo punto nella sezione “Ritocco magico” bisognerà selezionare la voce “Espansione Immagini con AI” e scegliere sia le proporzioni desiderate che la percentuale di ingrandimento.

Iniziata l’espansione, in pochi secondi l’AI interpreterà l’immagine e ne genererà una nuova con le caratteristiche selezionate precedentemente.

Cancella intrusi

Molto utile ed intuitiva anche la funzione Cancella intrusi che, in sostanza, è una versione più user-friendly della gomma magica con cui HONOR 400 è in grado di riconoscere ed eliminare tutte le persone in una foto panoramica, con un solo tap. Insomma, invece di dover stare a selezionare una per una le persone da eliminare in uno scatto, con Cancella intrusi HONOR 400 farà tutto da solo ed in pochissimi tap.

Per utilizzarla bisognerà aprire la galleria fotografica, selezionare l’immagine interessata ed entrare nella modalità di “Modifica AI”. A questo punto, selezionando “Gomma AI” si aprirà un menu in cui troverete diverse opzioni: selezionando la voce “Cancella intrusi” il gioco è fatto.

Super Zoom AI

Infine parliamo di zoom, e di una funzionalità che abbiamo già visto nel top di gamma del brand. È il Super Zoom AI ed è in grado di migliorare le immagini catturate con zoom elevati. Quando si utilizza uno zoom digitale superiore a 30x, l’AI interviene per analizzare e ottimizzare l’immagine, ricostruendo dettagli che altrimenti andrebbero persi. Questo processo avviene attraverso l’elaborazione su server cloud, dove l’immagine viene migliorata e restituita con una qualità superiore.

Quando si scatta una foto con uno zoom superiore a 30x e si attiva la funzionalità, l’immagine viene inviata ai server cloud di Honor per l’elaborazione. Qui, l’intelligenza artificiale analizza l’immagine, identifica le aree che necessitano di miglioramento e applica algoritmi di ricostruzione per aggiungere dettagli e ridurre il rumore. Il risultato è una foto più nitida e dettagliata rispetto a quella originale.

E così come abbiamo visto nel Magic 7 Pro, anche con HONOR 400 verranno salvate entrambe le copie ed una volta scattata la foto ed aperta in galleria si potranno confrontare le due versioni e scegliere quale salvare (oppure salvarle entrambe) con un’interfaccia grafica estremamente semplice e chiara in cui le due versioni saranno affiancate tra loro.





