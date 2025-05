YouTube Premium: in arrivo un nuovo abbonamento dedicato alle coppie

YouTube continua ad evolvere il proprio abbonamento Premium offrendo nuovi modi di risparmiare, nel caso in cui lo si voglia condividere con qualcun altro o con un gruppo di persone. Oltre all’abbonamento Famiglia, infatti, Google sta sperimentando un nuovo tipo di sottoscrizione dedicato alle coppie, che permetterà di risparmiare qualche euro in più rispetto all’abbonamento individuale.

YouTube Premium è più economico per le coppie: ecco il nuovo abbonamento da due persone

Crediti: YouTube

Alcuni utenti nelle ultime settimane hanno visto comparire la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium per coppie, con i privilegi che possono essere condivisi soltanto tra due persone. Rispetto al prezzo individuale, l’abbonamento per coppie in India (unico paese di cui al momento si conoscono i prezzi) costa 219 rupie, invece delle 280 rupie che sarebbe richiesti per due abbonamenti singoli.

Google, inoltre, ha confermato l’inizio della sperimentazione di questo nuovo abbonamento in India, Francia, Taiwan e Hong Kong, con il portavoce Alex McQuiston che ha dichiarato: “Stiamo sperimentando nuovi modi per offrire maggiore flessibilità e valore ai nostri abbonati YouTube Premium, tra cui l’offerta di un piano Premium per due persone, che consente a due persone di condividere un abbonamento a un costo ridotto“.

Al momento non sappiamo ancora quando e se questo abbonamento arriverà anche in Italia, visto che nel nostro paese è ancora assente anche la versione YouTube Premium Lite.