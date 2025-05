Xiaomi YU7 ufficiale: lusso e tecnologia per il primo SUV elettrico del brand

Dopo l’annuncio dei mesi passati, la compagnia di Lei Jun ha alzato il sipario sul suo primo crossover SUV elettrico. Xiaomi YU7 va ad unirsi alla famiglia di veicoli della divisione auto del brand e ancora una volta ci troviamo alle prese con una soluzione che unisce stile, lusso e tecnologia: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e disponibilità, al momento solo in Cina.

Xiaomi YU7: tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche e prezzo del nuovo SUV elettrico del brand

Dopo i modelli della serie SU7 e la Dream Car SU7 Ultra, Xiaomi YU7 debutta con il medesimo look elegante e sportivo: il primo SUV elettrico della compagnia lancia il guanto di sfida alla Model Y di Tesla e lo fa con dimensioni maggiori e performance da non sottovalutare.

Il veicolo misura 4.999 mm di lunghezza x 1.996 mm di larghezza x 1.600 mm di altezza, con un passo di 3.000 mm; come sottolineato poco sopra abbiamo a che fare con un SUV medio-grande, con dimensioni maggiori rispetto all’attuale Model Y. Ci sono 9 colorazioni differenti, tra cui una verde ispirata agli smeraldi colombiani, con finiture arancioni e in titanio.

È possibile scegliere tra ruote da 19″ o 20″ mentre il peso varia da 2.140 kg a 2.460 kg, in base alla configurazione. Non mancano caratteristiche intelligenti come le maniglie elettriche pieghevoli verso l’interno e la possibilità di accedere all’auto (e al bagagliaio) senza utilizzare le chiavi, semplicemente con lo smartphone, grazie alla tecnologia UWB.

Xiaomi YU7 è dotata di 5 posti, interni in pelle, sedili anteriori “a zero gravità” con funzioni di massaggio in 10 punti ed un enorme display HyperVision da 1,1 m composto da tre schermi mini LED (posizionato sul cruscotto). Il sistema è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 ed è dedicato sia alle funzioni di guida che alla riproduzione dei contenuti multimediali.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

I sedili posteriori possono essere regolati fino a 135° mentre il display touch da 6,68″ permette di accedere a vari controlli (come musica, temperatura e così via). Tra le altre caratteristiche abbiamo un chip Nvidia Drive AGX Thor (700 TOPS) dedicato ai sistemi di guida assistita, un radar 4D mmWave, sensori LiDAR e telecamere antiriflesso. Il SUV elettrico di Xiaomi debutta in tre versioni:

YU7 RWD motore da 235 kW, 528 Nm di coppia, 0-100 km/h in 5,88 s, velocità massima di 240 km/h batteria LFP da 96,3 kWh autonomia CLTC di 835 km

YU7 Pro AWD doppio motore da 365 kW, 690 Nm di coppia, 0-100 km/h in 4,27 s, velocità massima di 240 km/h batteria LFP da 96,3 kWh autonomia CLTC di 770 km

YU7 Max AWD doppio motore da 508 kW, 866 Nm di coppia, 0-100 km/h in 3,23 s, velocità massima di 253 km/h batteria NCM da 101,7 kW autonomia CLTC di 760 km



Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Per il momento l’azienda cinese si è limitata a svelare tutti i dettagli tecnici ma mancano ancora le informazioni sui prezzi. Tuttavia Lei Jun – storico fondatore dell’azienda – ha anticipato una cifra di partenza intorno ai 24.900€ al cambio attuale (circa 199.000 CNY).

L’evento di lancio completo è atteso per luglio 2025, con commercializzazione a partire dallo stesso mese.