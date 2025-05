Xiaomi XRING O1: brutte notizie per gli smartphone Redmi e POCO

Mancano solo poche ore all’annuncio di XRING O1, il nuovo chipset proprietario di Xiaomi. Si tratta di un traguardo importantissimo, che arriva parecchio anni dopo l’ultimo SoC del brand (tra l’altro un esperimento fallito). Il primo top di gamma è quasi ufficiale e viene da chiedersi se questa novità arriverà anche per Redmi e POCO.

Il nuovo chipset XRING O1 resterà un’esclusiva degli smartphone Xiaomi: niente Redmi o POCO in vista

Crediti: Xiaomi

Xiaomi è di certo il brand principale, ma Redmi non si è limitato solo ai dispositivi di fascia media: la serie K comprende dei veri e propri flagship, con specifiche di alto profilo. Quest’anno c’è stata una svolta anche lato POCO: Redmi K80 Pro con Snapdragon 8 Elite è arrivato in versione Global come POCO F7 Ultra.

Insomma, il numero di smartphone di punta è aumentato e con il lancio di XRING O1 viene da chiedersi quali saranno i piani della casa di Lei Jun. I primi dispositivi con il nuovo SoC saranno presentati tra una manciata di ore: si tratta di Xiaomi 15S Pro e Pad 7 Ultra.

Sappiamo che l’azienda non è intenzionata a mettere da parte le soluzioni Snapdragon, tant’è che è stato siglato un nuovo accordo pluriennale con Qualcomm. Ma avremo dei top di gamma Redmi o POCO con XRING O1? Non c’è ancora una risposta ufficiale, ma secondo Digital Chat Station non ci sono piani al riguardo.

Probabilmente Xiaomi è intenzionata a mantenere il SoC esclusivo per la sua serie principale, almeno in questa prima fase. Inoltre non conosciamo ancora i piani per i mercati Global, quindi restiamo in attesa di novità.

XRING O1: cosa sappiamo del nuovo chipset di Xiaomi

Il SoC è stato protagonista di leak e anticipazioni grazie ai benchmark: è stato avvistato su Geekbench quasi con certezza, mentre per Antutu si vocifera di un test con un punteggio di 2.535.163 (contro i 2.515.259 di Xiaomi 15 Pro).

Come confermato dalla stessa azienda si tratterà di una soluzione a 3 nm mentre in termini di specifiche dovremmo trovate le seguenti caratteristiche: