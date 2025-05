Xiaomi annuncia XRING 01, il suo chipset proprietario per smartphone

Lei Jun, fondatore e celebre figura della compagnia cinese, ha svelato la rivoluzione Xiaomi in arrivo: XRING 01 è il nuovo chipset per smartphone dell’azienda. Il lancio è previsto a breve e sicuramente ne vedremo delle belle: ecco che cosa sappiamo finora e quale dovrebbe essere il primo smartphone con questa novità.

Xiaomi XRING 01: la rivoluzione arriva a fine maggio

Crediti: Xiaomi

La casa di Lei Jun non è nuova nel settore dei chip: l’azienda ha introdotto il SoC Surge S1 nel 2017 e i lavori sono continuati per tutto l’anno successivo. Tuttavia Surge S2 non ha mai visto la luce e il brand ha iniziato a dedicarsi ad altre soluzioni.

Tra questa il processore d’imaging AISP 2.0, la serie Surge P dedicata alla gestione della ricarica ed altri chip pensati per il miglioramento del segnale degli smartphone, il display ed altri aspetti.

Ora Xiaomi è pronta per ritornare alla sfida iniziale con XRING 01: si tratta di un SoC per smartphone, un nuovo rivale per Qualcomm, MediaTek, Huawei e Samsung. La presentazione è attesa entro fine maggio, ma per ora l’azienda non si è sbilanciata.

Le specifiche tecniche finora

Le prime informazioni tecniche ci arrivano dalla stessa Xiaomi: a novembre è stato confermato il raggiungimento dei 3 nm ma senza troppi dettagli. Comunque le indiscrezioni più recenti sostengono che il nuovo SoC proprietario è stato realizzato da TSMC con processo a 4 nm, quindi non resta che attendere delle conferme ufficiali.

Le prestazioni dovrebbero essere superiori a quelle dello Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, ma anche in questo caso ci sono indiscrezioni contrastanti. Per le altre caratteristiche ci sono due filoni di leak che vedono specifiche differenti:

CPU 1 x Cortex-X3 + 3 x Cortex-A715 + 4 x Cortex-A510 | GPU ARM Mali

1 x Cortex-X3 + 3 x Cortex-A715 + 4 x Cortex-A510 | ARM Mali CPU 1 x Cortex-X925 a 3,2 GHz + 3 x Cortex-A725 a a 2,6 GHz + 4 x Cortex-A520 a 2,0 GHz | GPU IMG DXT72

Il primo smartphone con XRING 01

Crediti: Xiaomitime

La compagnia di Lei Jun non ha ancora svelato il primo smartphone al mondo con XRING 01. Secondo le indiscrezioni finora si tratterebbe di Xiaomi 15S Pro, una versione alternativa del top di gamma. Di seguito la scheda tecnica presunta: