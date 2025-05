Xiaomi Watch S4 con XRING ufficiale: è il primo smartwatch della nuova generazione

Oltre a Xiaomi 15S Pro e Xiaomi Pad 7 Ultra, la compagnia cinese ha sorpreso tutti lanciando sul mercato anche il nuovo Watch S4 in edizione per il quindicesimo anniversario. La particolarità di questo dispositivo, però, è sotto la scocca: questo, infatti, è il primo smartwatch con il chip XRING progettato direttamente dal team di Lei Jun.

Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition: il primo smartwatch con XRING

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition è il primo smartwatch ad essere equipaggiato con XRING T1 4G che, oltre a garantire un consumo energetico ridotto del 66%, include anche il supporto per l’eSIM ed un nuovo codec video che permette di avere watchface con filmati ed un’anteprima in tempo reale dello scatto della foto dallo smartphone.

Per quanto riguarda il design dello smartwatch, invece, le novità non sono tante: questa nuova edizione per il 15esimo anniversario, infatti si differenzia dalla precedente versione per una ghiera in carbonio con il logo “XRING INSIDE“, un nuovo cinturino in tessuto ed una protezione Dragon Crystal Glass per il display AMOLED da 1.43”. Questa nuova versione di Watch S4, inoltre, include anche un’inedita app Xiaomi Auto che permette di controllare il proprio veicolo SU7 direttamente dal polso, ottenendo anche una watchface personalizzata dell’auto.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Edition è disponibile da oggi in Cina al prezzo di 1299 yuan, che al cambio attuale corrispondono a circa 160€. Proprio come Xiaomi 15S Pro e Xiaomi Pad 7 Ultra, non sappiamo ancora se questo dispositivo arriverà anche in versione Global oppure se resterà un’esclusiva per la madre patria.