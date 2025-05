Pronti a sopravvivere all’estate, con il nuovo ventilatore smart Xiaomi

Manca poco all’arrivo dell’estate e dallo store ufficiale di Xiaomi, ecco spuntare un dispositivo imperdibile per prepararsi al meglio. Pensato per i Mi Fan sempre attenti al chicche tech per la casa, Xiaomi Smart Tower Fan 2 porta una ventata d’aria fresca nel tuo salotto (nel vero senso della parola): ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo, il nuovo ventilatore a torre è già disponibile in Italia!

Xiaomi Smart Tower Fan 2: caratteristiche e prezzo del nuovo ventilatore intelligente

Crediti: Xiaomi

Dotato di un design minimale ed un formato a torre, il nuovo ventilatore smart di Xiaomi è l’ideale per sopravvivere alla calura estiva (in casa o in ufficio). Xiaomi Smart Tower Fan 2 si collega allo smartphone per un utilizzo rapido, offre un flusso d’aria delicato con una brezza naturale a 150° ed è dotato di un sistema di protezione per la sicurezza dei più piccoli.

Il dispositivo ha una portata di ventilazione di 10 metri ed è in grado di coprire completamente un’intera stanza grazie anche alla ventilazione grandangolare (da 150°).

All’interno trova spazio una turbina a flusso continuo a 10 stadi con 35 pale per stadio e un totale di 350 pale per ventola. L’effetto finale è una brezza delicata, con un risultato diverso rispetto ai ventilatori tradizionali (più aggressivi).

Crediti: Xiaomi

Trattandosi di un ventilatore smart è possibile controllarlo direttamente tramite smartphone: basta un tocco per impostare la modalità preferita, compresa quella dedicata al risparmio (con bassa rumorosità, da un massimo di 59,7 dB a soli 28,7 dB). Infine funziona senza problemi con Google e Alexa per i comandi vocali.

Xiaomi Smart Tower Fan 2 è disponibile all’acquisto in Italia tramite lo store ufficiale del brand, al prezzo di 89,9€. Di certo sarà l’alleato tech più prezioso durante le calde giornate estive, nei momenti lontano dal bagnasciuga!

