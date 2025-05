Xiaomi fa anche il caffè: la macchina per l’espresso arriva in Italia

I dispositivi Xiaomi sono arrivati in cucina già da tempo, ma la compagnia cinese continua a sfornare novità (sia in patria che a livello internazionale). Stavolta tocca a Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine: la macchina del caffè dal design minimale e compatto arriva in Italia, direttamente tramite lo store ufficiale.

Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine, la macchina del caffè arriva in Italia: caratteristiche e prezzo

Crediti: Xiaomi

La nuova macchina del caffè di Xiaomi è il primo modello ad arrivare in Italia: si tratta di una soluzione caratterizzata dal solito stile minimale del brand, realizzata in acciaio inossidabile. Dotata di un design salvaspazio, grazie alla sua larghezza di soli 14 cm si adatta facilmente a qualsiasi angolo della cucina.

La parte frontale ospita un pannello touch con un’interfaccia semplice ed intuitiva: basta un singolo tocco e il tuo caffè espresso è pronto in un lampo. Il dispositivo ha una pressione di estrazione di 20 bar mentre la tecnologia di pre-infusione permette di estrarre completamente l’aroma prevenendo la canalizzazione.

Presente all’appello una lancia del vapore flessibile, perfetta per la schiuma di latte. La parte superiore funge da pratico scalda tazze mentre il serbatoio dell’acqua rimovibile (da 900 ml) permetta una pulizia rapida. Il vassoio antigoccia è estraibile e facile da pulire ed abbastanza spazioso da contenere anche tazze più alte.

Il prezzo di Xiaomi Semi-automatic Espresso Machine è di 99,9€: la macchina del caffè è disponibile all’acquisto nello store ufficiale italiano. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

