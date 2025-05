Redmi Pad 2 senza veli: ora c’è anche un video unboxing

Nelle scorse settimane abbiamo fatto conoscenza con il nuovo tablet economico di Xiaomi, l’inedito Redmi Pad 2. Il dispositivo è stato protagonista di un leak completo con tanto di immagini render, dettagli sulle specifiche e perfino i presunti prezzi in Europa. Ora arriva il colpo di grazia: c’è anche un video unboxing in cui il tablet viene mostrato a tutto tondo!

Redmi Pad 2 mostrato completamente: ecco il video unboxing del nuovo tablet Xiaomi

Crediti: Ytechb

A 3 anni di distanza dal primo tablet di Redmi (intervallato da versioni con connettività mobile ed altre varianti), ecco fare capolino la seconda generazione.

Redmi Pad 2 si presenta come un modello completo ed economico: c’è un ampio schermo da 11″ di diagonale con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, il chipset è una soluzione MediaTek Helio G100 Ultra e ad alimentare il tutto abbiamo 9.000 mAh di batteria.

La scocca metallica contribuisce a dare l’impressione di un prodotto premium e nel complesso si tratta di un terminale costruito con la solita qualità di Xiaomi. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, in attesa del debutto ufficiale.

Non dovrebbe mancare molto al lancio ma per ora non ci sono dettagli; intanto un leak ha svelato anche i presunti prezzi in Europa, dove Redmi Pad 2 dovrebbe arrivare a partire da 229€. Ricordiamo che il primo capitolo è arrivato in Italia a 299€ quindi è probabile che ci ritroveremo con una cifra simile.

Scheda tecnica presunta