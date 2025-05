Questo è Redmi Pad 2: immagini, specifiche e prezzi leak del nuovo tablet Xiaomi

Mentre siamo in attesa di scoprire tutti i dettagli del primo SoC proprietario di Xiaomi, arriva una valanga di indiscrezioni dedicate al prossimo tablet economico della casa cinese. Redmi Pad 2 si fa molto più tangibile passando da una semplice certificazione ad una sfilza di immagini e di dettagli, compresi i presunti prezzi in euro.

Redmi Pad 2 è senza segreti in questo corposo leak: c’è tutto, tra immagini e prezzo

Lanciato nel 2022, il primo Redmi Pad è stato un esperimento riuscito: un tablet economico e completo, in grado di dare soddisfazioni e senza far spendere una fortuna. Il dispositivo ha avuto vari seguiti come i modelli Pad SE e Pad Pro, ma ora i tempi sono maturi per un nuovo capitolo.

Xiaomi sarebbe al lavoro su Redmi Pad 2 già da tempo, come visto anche in una certificazione risalente a marzo. A questo giro il leak è quasi definitivo, con tanti dettagli: le immagini mostrano un design inedito per la gamma, con un modulo fotografico a capsula mentre di seguito trovate un accenno delle presunte specifiche.

Dimensioni e peso – /

certificazione IP/

display LCD da 11″ 2.5K+ (2.500 x 1.600 pixel) con refresh rate a 90 Hz

chipset MediaTek Helio G100 Ultra a 6 nm TSMC

Face Unlock 2D

raffreddamento passivo

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

4/8 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

batteria da 9.000 mAh con ricarica da 18W

fotocamera da 8 MP (f/2.0)

selfie camera da 5 MP

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.x, Speaker stereo con dolby Atmos (4x), mini-jack cuffie da 3.5 mm, presumibilmente con GPS e Supporto SIM 4G

Android 15 con HyperOS 2

Le immagini sembrano “confermare” la presenza dell’ingresso mini jack per le cuffie; lato sicurezza pare che il tablet non farà affidamento su un lettore d’impronte digitali.

Oltre ai render e alle specifiche, il leak comprende anche i possibili prezzi di Redmi Pad 2: il dispositivo dovrebbe fare capolino in Europa a 229€ e 279€, rispettivamente per la variante da 4/128 GB e quella da 8/256 GB.