Redmi Book 14 2025 ritorna in versione Ryzen Edition: quali sono le novità

A distanza di alcuni mesi dalla versione Intel, Xiaomi ha annunciato Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025. Si tratta di una variante che ormai è tradizione per la compagnia di Lei Jun: ecco tutti i dettagli tra specifiche tecniche, prezzo e uscita, al momento solo in Cina (ma restiamo in attesa dei soliti store di terze parti).

Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

In termini di stile, Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 non cambia rispetto al modello Intel lanciato a gennaio (seguito a marzo dalla variante Pro). Il corpo è un elegante monoblocco in metallo, sottile e leggero; all’interno trova spazio uno schermo da 14″ di diagonale ed un’ampia tastiera full-size. Il tasto di accensione integra il lettore d’impronte digitali.

Crediti: Redmi

Manca una versione da 16″, presente invece nelle varianti Intel (standard e Pro). La grande differenza riguarda i processori, in questo caso AMD Ryzen. Il nuovo notebook Redmi è presente in due configurazioni, entrambe con memorie da 16/512 GB: Ryzen 7 7735H e Ryzen 5 7535H.

Il prezzo parte da circa 403€ al cambio attuale per la versione con Ryzen 5 (3.299 CNY); il modello superiore viene proposto a 3.699 CNY, ossia circa 452€ al cambio. Come specificato in apertura, Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 è stato annunciato in Cina; non appena disponibile all’acquisto su store di terze parti aggiorneremo l’articolo con tutti i dettagli.

Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 – Scheda tecnica