Xiaomi Pad 7 Ultra certificato: cosa aspettarci dal nuovo tablet top

La serie di tablet della compagnia asiatica sta per ricevere un nuovo modello e stavolta c’è una sorta di conferma ufficiale. Xiaomi Pad 7 Ultra è stato certificato ed è in dirittura d’arrivo: un modello inedito che promette grandi cose dal nome. Ma sarà davvero così?

Xiaomi Pad 7 Ultra avvistato in una certificazione: esiste e ne vedremo delle belle (speriamo anche da noi)

Crediti: xpertpick

In questo caso la risposta potrebbe essere una via di mezzo. Per quanto riguarda l’esistenza del tablet, il device è stato certificato dall’ente Bluetooth SIG. Oltre al numero di modello 25032RP42C c’è anche il nome commerciale, ossia Xiaomi Pad 7 Ultra. Si tratta quindi di una conferma effettiva anche se da parte dell’azienda tutto tace.

Il terminale ha ricevuto anche la certificazione 3C, con il supporto alla ricarica rapida cablata da 120W. Ma quali saranno le novità? In realtà è probabile che si tratti di un cambio di nome per Xiaomi Pad 7 Max, protagonista di indiscrezioni nei mesi passati.

La casa di Lei Jun ha lanciato Pad 6 Max con un display più ampio ma per la nuova versione si vocifera di un passaggio ad uno schermo OLED. Le dimensioni sarebbero di 14″ con risoluzione 2.8K e refresh rate a 120 Hz.

Purtroppo mancano dettagli sulle specifiche; è probabile che avremo caratteristiche di fascia alta anche se è da escludere la presenza dello Snapdragon 8 Elite (non sarà un top di gamma vero e proprio). Il lancio in Cina sarebbe previsto a maggio, secondo i rumor, ma non ci sono ancora certezze per una versione Global.