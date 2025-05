Xiaomi Pad 7 Ultra strizza l’occhio a Cupertino: primi dettagli ufficiali

Il 22 maggio Xiaomi festeggerà il suo 15° anniversario, anche se in realtà il compleanno il 6 aprile. Il motivo di questo “ritardo” è presto detto: si tratterà di uno degli eventi più importanti della storia del brand, quindi meglio prendersi del tempo. L’azienda presenterà il suo nuovo SoC proprietario e insieme a questo ci sarà spazio per varie novità, come Xiaomi Pad 7 Ultra.

Xiaomi Pad 7 Ultra tra immagini e specifiche: cosa sappiamo del nuovo tablet top di gamma

Crediti: Xiaomi

Il flagship 15S Pro sarà il primo smartphone con il chipset XRING 01, mentre Xiaomi Pad 7 Ultra verrà annunciato come il primo tablet del punta del brand equipaggiato con il nuovo SoC proprietario.

I dettagli tecnici ci arrivano da leak e certificazioni mentre il design è stato confermato da un poster. Il tablet presenta un display con notch, soluzione mutuata da Cupertino. Probabilmente all’interno vi sarà un sistema per il riconoscimento facciale 3D, ma la feature non è stata ancora confermata.

Tra le altre caratteristiche ci sarebbero un display di grandi dimensioni, una super batteria ed il già citato chip proprietario:

display OLED da 14″ 2K+ (3.200 x 2.136 pixel) con notch e refresh rate a 120 Hz

SoC Xiaomi XRING 01 a 3 nm

CPU deca-core 2 x 3,90 GHz 4 x 3,40 GHz 2 x 1,89 GHz 2 x 1,80 GHz

GPU Immortalis G925

batteria da 12.000 mAh con ricarica da 120W

fotocamera da 50 MP

Android 15 con HyperOS 2

Il lancio è atteso per il 22 maggio, insieme alla presentazione del SoC e di altre novità. A parte il nuovo smartphone verrà annunciato anche Xiaomi YU7, il primo SUV elettrico della casa di Lei Jun.