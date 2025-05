Xiaomi Pad 7 Ultra ufficiale: tutta la potenza di XRING O1 e un design che fa discutere

Il grande momento è finalmente arrivato: Xiaomi ha presentato ufficialmente il primo tablet con l’inedito chip XRING O1. Xiaomi Pad 7 Ultra è un tablet dalle grandi dimensioni, che oltre per le sue performance farà sicuramente discutere per la presenza del notch su un display da ben 14″.

Xiaomi Pad 7 Ultra: tutto quello che c’è da sapere

Design e display

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 7 Ultra sfoggia un display OLED da 14″ con risoluzione 3.2K (3200 x 2136 pixel), refresh rate da 120 Hz, profondità a 12 bit, 275 PPI ed una luminosità massima di 1600 nits. La particolarità di questo dispositivo, che farà sicuramente molto discutere, è la presenza di un notch centrale per la fotocamera frontale, che quasi va a rovinare l’armoniosità di uno schermo che bordi davvero molto sottili (appena 3.95) ed un rapporto schermo-corpo del 93.6%.

Il dispositivo è davvero ultra-sottile, con uno spessore di appena 5.1 millimetri ed un peso di appena 609 grammi, ma altrettanto robusto e resistente agli urti grazie alla triplo rinforzo in lega di alluminio e la protezione Gorilla Glass 5. La scocca posteriore è completamente priva di orpelli, particolarmente elegante nelle colorazioni nero e nella particolare livrea grigia che tende al viola. Il blocco fotocamera è rappresentato da un’isola quadrata con bordi arrotondati, che include due sensori, il flash LED e il logo di XRING a simboleggiare la nuova generazione di Xiaomi.

Ai lato del tablet sono posizionati i tasti fisici per l’accensione e la regolazione del volume, mentre sul lato destro e su quello sinistro (in orizzontale) sono presenti otto speaker che offrono il supporto per la tecnologia Dolby Atmos.

Specifiche tecniche

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 7 Ultra è alimentato dal nuovo chipset XRING O1, progettato direttamente dalla compagnia cinese. Con una configurazione deca-core, questo chipset è stato prodotto a 3nm da TSMC, mettendo a disposizione due Cortex-X925 @ 3.7 GHz, 4 Cortex-A725 a 3.4 GHz, 2 Cortex-A725 a 1.9 GHz e 2 Cortex-A520 da 1.88 GHz. Per la GPU, invece, Xiaomi ha scelto la nuova Immortalis-G925, che abbiamo già potuto apprezzare su Dimensity 9400. Il comparto AI è affidato ad una NPU da 44 TOPS, per assicurarsi che tutti i calcoli relativi all’intelligenza artificiali vengano svolti nel minor tempo possibile. I tagli di memoria, invece, prevedono 12 GB di RAM LPDDR5T e fino a 1 TB di spazio di archiviazione su UFS 4.1.

Per quanto riguarda invece la connettività, il tablet è dotato di Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, e porta USB-C 3.2 Gen 2 da ben 10 Gbps di banda passante. L’autonomia è probabilmente uno dei punti forti della produzione, con ben 16.9 ore di utilizzo grazie ad una batteria da ben 12.000 mAh in silicio-carbonio, affiancata da una ricarica rapida da 120W (Power Delivery 3.0) e ricarica inversa da 7.5W. Il sistema operativo, in questo caso, è il nuovo HyperOS 2 basato su Android 15.

Fotocamera

Crediti: Xiaomi

Per il comparto fotografico, Xiaomi ha scelto un sensore principale ISOCELL JN1 da 50 MP (f/1.8) con PDAF che permette di scattare foto e registrare video ad una risoluzione 4K fino a 60 FPS. La fotocamera frontale, molto più importante su un tablet se utilizzato per le videoconferenze, mette a disposizione un sensore OV32D da 32 MP (f/2.2) con il supporto per la registrazione fino a 1080p/30fps.

Xiaomi Pad 7 Ultra: scheda tecnica

dimensioni e peso – 305.82×207.47×5.1 mm per 609 grammi

display OLED a 12 bit da 14″ 3.5K+ (3.200 x 2136 pixel), refresh rate a 120 Hz, protezione Gorilla Glass 5, campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit

SoC Xiaomi XRING O1 a 3 nm TSMC

CPU deca-core 2 x 3,9 GHz – Cortex-X925 4 x 3,4 GHz – Cortex-A725 2 x 1,9 GHz – Cortex-A725 2 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Immortalis-G925

12 GB di RAM LPDDR5T

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria da 12.000 mAh con ricarica da 120W e 7.5W ricarica inversa

fotocamera da 50 MP con sensore Samsung ISOCELL JN1, PDAF

selfie camera OV32B40 da 32 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 15 con HyperOS 2

Xiaomi Pad 7 Ultra: prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Pad 7 Ultra è disponibile da oggi in Cina al prezzo di partenza di 5.699 yuan, corrispondenti a circa 700€ (al cambio attuale). Al momento non sappiamo ancora se questo prodotto arriverà anche in versione Global, ma è già possibile importarlo in Italia grazie a GizTop al prezzo di 969€.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!