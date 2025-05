MIX Flip 2 esiste e sta arrivando: Xiaomi lo conferma per sbaglio

Nonostante manchino ancora alcuni mesi al debutto, in realtà Xiaomi MIX Flip 2 è stato già protagonista di numerose indiscrezioni. Si tratta di leak e rumor, ma intanto abbiamo una panoramica quasi completa. Tuttavia da parte dell’azienda tutto tace, almeno fino a questo momento: è arrivata una sorta di conferma “ufficiale” ma sicuramente si è trattato di un errore.

Xiaomi MIX Flip 2 “confermato” da HyperOS e dai Temi: quando arriva il prossimo pieghevole a conchiglia

Crediti: Xiaomitime

Il negozio di Temi di HyperOS si è aggiornato con alcune novità e tra queste è stato scovato un tema particolare. Infatti quest’ultimo sembra avere un rapporto in 21,5:9 diverso sia dai 20:9 dei normali telefoni che dai 21:9 di MIX Flip. Questo formato è tipico dei pieghevoli a conchiglia e dato che nulla accade per caso è probabile che il tema si stato pubblicato per errore e che sia dedicato a Xiaomi MIX Flip 2.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il dispositivo è stato avvistato in alcune certificazioni con le sigle 2505APX7BC e 2505APX7BG, in riferimento al mercato cinese e quelli Global.

Rispetto al primo capitolo dovremmo vedere l’aggiunta della ricarica wireless e della resistenza all’acqua; l’altro lato della medaglia sarebbe la rimozione del teleobiettivo. Altro lato positivo dovrebbe essere la batteria che salirebbe da 4.780 mAh a 5.100 mAh. Se confermata si tratterebbe del flip phone con l’unica più capiente finora.

Xiaomi MIX Flip 2 non ha ancora una data: secondo i leak dovrebbe essere lanciato in Cina a giugno. C’è ancora incertezza per MIX Fold 5: secondo alcune indiscrezioni quest’anno non ci sarà un pieghevole Xiaomi di grandi dimensioni ma delle voci successive avrebbero smentito la cosa.

Scheda tecnica presunta