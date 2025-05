Xiaomi MIX 5 arriverà quest’anno? Ci sono brutte notizie (a metà)

Negli anni passati si è parlato in varie occasioni di Xiaomi MIX 5 ma ad un tratto se ne sono perse le tracce. Il tempo trascorso è davvero tanto e viene da chiedersi se la serie sia stata accantonata o meno. La gamma MIX è sempre stata caratterizzata da dispositivi “sperimentali”, dotati di caratteristiche uniche. Xiaomi ha deciso di mettere da parte la celebre serie in favore dei flagship della serie regolare?

Xiaomi MIX 5 potrebbe non arrivare nel 2025, ma c’è anche una buona notizia

MIX 4 – Crediti: Xiaomi

Dare una risposta certa e soddisfacente è impossibile al momento ma ci sono segnali che fanno ben sperare. L’esistenza di Xiaomi MIX Fold 4 e di MIX Flip indicano che la casa di Lei Jun ha ancora voglia di provare formati diversi da quello degli smartphone tradizionali.

Inoltre il fatto che i pieghevoli utilizzano il nome MIX da una lato è un rimando all’iconica serie (il primo Mi MIX è spettacolare) ma dall’altro indica che non tutto è perduto: potrebbe arrivare un successore di Xiaomi MIX 4 dato che la gamma continua ad esistere.

Ed ora arriva un indizio dall’insider cinese Digital Chat Station: Xiaomi avrebbe perfezionato la sua selfie camera sotto il display (vista a bordo di MIX 4) tanto da definirla come “il livello più alto del settore”. Tuttavia la produzione in serie avverrà a tempo debito, che tradotto potrebbe significare che Xiaomi MIX 5 arriverà successivamente.

Facciamo il punto della situazione

A questo punto è molto probabile che Xiaomi MIX 5 possa fare capolino nel corso del 2026. Volendo sperare in una sorpresa, il flagship potrebbe vedere la luce negli ultimi mesi dell’anno. Comunque si parla da anni dei lavori per migliorare la selfie camera sotto lo schermo, quindi è verosimile immaginare che Xiaomi abbia raggiunto un risultato top.

Secondo quanto trapelato finora, da prendere con molta cautela, potremmo trovarci di fronte ad un dispositivo spettacolare con uno schermo Extreme Glass to Edge. In soldoni il display non dovrebbe avere bordi neri intorno e quindi non avere cornici.

Lo scorso anno spuntò anche una certificazione con la sigla 2503AVP01C, utile per individuare il telefono su piattaforme di benchmark e database di enti certificativi.