Xiaomi MI-BRAG: domande e risposte con l’AI, per un ecosistema ancora più smart

La scorsa settimana Xiaomi ha presentato MiMo, il suo modello di linguaggio pronto a sfidare OpenAI e la rivale cinese DeepSeek. La compagnia di Lei Jun si è lanciata nel settore dell’AI ed ora arriva un’altra novità: MI-BRAG, una tecnologia che punta a migliorare le interazioni con l’ecosistema di Xiaomi: ecco come.

Xiaomi ha annunciato MI-BRAG, per Q&A intelligenti e non solo: ecco come migliorerà l’ecosistema del brand

Crediti: Xiaomi

È da tempo che gli utenti cinesi possono sfruttare XiaoAI, l’assistente virtuale del brand presente a bordo dei suoi dispositivi. Si vocifera di una sua integrazione a livello Global ma al momento HyperOS 2 ha introdotto HyperAI nei mercati internazionali, un intero pacchetto di funzionalità legate all’AI in combinazione con Google Gemini.

Con MI-BRAG la casa asiatica fa un passo avanti per rendere ancora più smart il suo ecosistema grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale. Si tratta infatti di un sistema avanzato di Q&A, domande e risposte tramite AI. Lo scopo è quello di offrire un sistema di risposte rapido ed accurato per migliorare l’interazione degli utenti con i dispositivi ed i servizi Xiaomi.

MI-BRAG è progettato per comprendere domande complesse e rispondere in modo pertinente; grazie agli algoritmi di apprendimento avanzato è in grado di analizzare il contesto delle domande ed offrire all’utente risposte personalizzare in base all’esigenza. Le caratteristiche principali sono essenzialmente tre:

è in grado di comprendere domande formulate in linguaggio naturare e di rispondere di conseguenza;

e di rispondere di conseguenza; è integrato perfettamente con l’ecosistema dell’azienda;

offre risposte proattive e contestuali, anticipando le esigenze dell’utente.

In merito alle applicazioni attuali, al momento il sistema è stato testato con XiaoAI (per fornire risposte intelligenti), nei servizi di assistenza Q&A per le auto smart e nei servizi di supporto ai prodotti.

Tuttavia in futuro sarà ancora più preciso potenziando il supporto per testo, voce e immagini. Inoltre, come sottolineato poco sopra, si tratta di una novità pensata per l’intero ecosistema Xiaomi ed è probabile che verrà introdotto a bordo di smartphone, tablet ed altri dispositivi. Infine MI-BRAG è un sistema multilingue e quindi sarà utile non solo in patria ma a livello internazionale.