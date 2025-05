HyperOS 3: quando arriva il nuovo aggiornamento di Xiaomi?

La compagnia di Lei Jun annuncerà i futuri top di gamma entro fine anno, insieme ad HyperOS 3. Un noto insider anticipa quando dovrebbe arrivare il nuovo aggiornamento di Xiaomi, almeno per quanto riguarda la Cina: il debutto potrebbe avvenire in anticipo e c’è una buona ragione.

Xiaomi HyperOS 3, il periodo d’uscita svelato: ecco quando sarà annunciato il nuovo aggiornamento

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

Come per i prossimi Xiaomi 16 e 16 Pro, anche la nuova versione software del brand arriverà in anticipo. In base a quanto rivelato da Digital Chat Station, insider cinese che conosciamo bene, HyperOS 3 sarà svelato nel Q3 (HyperOS 2 fu annunciato a fine ottobre).

La finestra temporale va da luglio a settembre, ma visto l’annuncio di Qualcomm abbiamo una maggiore precisione. Lo Snapdragon 8 Elite 2 sarà presentato dal 23 al 25 settembre; probabilmente i top di gamma Xiaomi e il nuovo software verranno annunciati poco dopo, entro la fine del mese.

Secondo l’insider durante lo stesso periodo verranno annunciati anche OPPO ColorOS 16, vivo OriginOS 6 e Honor MagicOS 10. Tutti i software attuali (ColorOS 15, OriginOS 5 e MagicOS 9) sono stati presentati in Cina lo scorso ottobre; a questo punto potremmo ipotizzare che settembre sarà il mese di uscita per tutti.

Tornando a Xiaomi, per sapere se il vostro telefono riceverà il nuovo update date un’occhiata all’elenco provvisorio degli smartphone che si aggiorneranno ad HyperOS 3 (si tratta di un leak).