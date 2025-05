Questa funzione Xiaomi crea foto 3D carinissime, in stile Polaroid

Con l’arrivo di HyperOS 2, Xiaomi ha introdotto anche HyperAI ovvero il suo pacchetto di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Oltre a tante migliorie per le foto e le note ci sono anche alcune funzionalità creative: l’ultima novità è stata annunciata in Cina e permette di creare foto 3D super cute, con una cornice in stile Polaroid.

Xiaomi HyperOS 2, la nuova modalità crea foto 3D super cute: ecco come funziona e quando arriverà

Crediti: Xiaomi

La nuova funzionalità è stata annunciata da Xiaomi nei giorni scorsi ed è disponibile in Cina per tutti gli smartphone con HyperOS 2 e HyperAI. Come anticipato anche in apertura, la suite AI del brand permette di accedere a numerosi strumenti per la modifica di video e foto, insieme a feature di scrittura, di riconoscimento vocale ed altre aggiunte con l’integrazione di Gemini (in versione Global).

Ora gli smartphone Xiaomi e Redmi possono creare delle simpatiche immagini 3D con uno stile carino ed una cornice Polaroid, partendo da foto reali ed utilizzando un comando vocale (con l’assistente XiaoAI). Al momento questa novità è disponibile in Cina ma è probabile che arrivi anche Global. Di seguito trovate la possibile lista dei dispositivi supportati (non ancora confermata).

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO X7 Pro

Aspettando di saperne di più vi ricordiamo che a metà maggio verrà rilasciato l’aggiornamento ad HyperOS 2.2, sempre a partire dalla Cina. Non sono ancora note tutte le novità ma di certo ci sarà una nuova versione dell’app Fotocamera, con varie migliorie.