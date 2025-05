Xiaomi prepara HyperOS 2.3 con Android 16: al via i primi test

Sono passate solo poche ore dal rilascio di HyperOS 2.2, ma già si parla della prossima versione del software proprietario. Xiaomi ha dato il via ai test dedicati ad HyperOS 2.3 con Android 16 e riguardano anche i mercati Global (Europa compresa): ecco cosa sappiamo finora sul prossimo aggiornamento, probabilmente l’ultimo prima del vero major update.

Xiaomi: prima del prossimo aggiornamento maggiore ci sarà anche HyperOS 2.3

Crediti: Xiaomi

La release 2.2 ha introdotto una nuova versione dell’applicazione Fotocamera di Xiaomi, insieme a funzionalità legate a HyperAI e tante ottimizzazioni sia in termini di design che di performance.

Per quanto riguarda HyperOS 2.3, il nuovo aggiornamento arriverà con Android 16 e di conseguenza non mancheranno migliore lato prestazioni e sicurezza. Al momento non è disponibile un changelog e non ci sono anticipazioni, quindi restiamo in attesa di novità.

Dall’analisi del software di Xiaomi è emerso l’inizio dei test su base globale, tramite i firmare WOCCNXM, WOCEUXM e WOCMIXM, dedicati alla Cina, all’Europa e agli altri mercati.

Quando esce l’aggiornamento ad HyperOS 2.3?

In questo momento la versione 2.2 è in fase di rilascio in Cina per la prima ondata di smartphone supportati. Per l’uscita di HyperOS 2.3 bisognerà pazientare ancora: Android 16 stabile sarà rilasciato a giugno quindi per il software di Xiaomi ci sarà da pazientare almeno fino a luglio, a partire dalla Cina.

Se invece siete interessati ad HyperOS 3, il rilascio avverrà insieme ai prossimi Xiaomi 16 e 16 Pro. I top di gamma dovrebbero debuttare in anticipo rispetto al solito, già a fine settembre o inizio ottobre. Il motivo? Qualcomm ha anticipato il suo Summit annuale e la presentazione dello Snapdragon 8 Elite 2.

Per saperne di più potete dare un’occhiata alla lista provvisoria degli smartphone che dovrebbero ricevere l’update ad HyperOS 3.