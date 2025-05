Xiaomi rilascia HyperOS 2.2: tutte le novità e gli smartphone supportati

Come anticipato in precedenza prima del rilascio di HyperOS 3.0 la casa cinese ha deciso di optare per una versione intermedia. Questa introduce varie novità e migliorie sia in termini di performance che di funzionalità. HyperOS 2.2 è stata annunciata in Cina e il roll out è già partito per i primi smartphone Xiaomi e Redmi supportati: ecco tutti i dettagli e quali sono i dispositivi interessati.

Xiaomi HyperOS 2.2 ufficiale: confermate le novità dell’aggiornamento, insieme ai primi smartphone Xiaomi/Redmi supportati

Crediti: Xiaomi

Dopo la prima fase di beta ora l’aggiornamento ad HyperOS 2.2 in versione stabile è stato rilasciato per i primi smartphone Xiaomi e Redmi. Tuttavia le novità cambiano in base al dispositivo: non tutti i modelli riceveranno la nuova app fotocamera e lo stesso vale per le funzionalità di HyperAI, esclusive di alcuni terminali.

Secondo quanto confermato da Xiaomi, questa sarebbe la release di HyperOS più stabile di sempre: tutti gli errori sono stati corretti e l’azienda garantisce una fluidità ed un livello di ottimizzazione senza pari.

Migliora la personalizzazione con la possibilità di scegliere le icone da visualizzare nella barra di stato superiore e le scorciatoie della schermata di blocco (non più limitate alla torcia e alla fotocamera). Le ottimizzazioni comprendono anche il design, con vari accorgimenti.

Crediti: Xiaomi

Impossibile non citare l’app Fotocamera 6.0, versione ridisegnata e potenziata. Le novità continuano con miglioramenti per l’animazione dello sblocco tramite impronta digitale, per i gesti ed altri dettagli minori (sia lato design che performance).

Come anticipato poco sopra, non tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi riceveranno la nuova app Fotocamera e le funzionalità di HyperAI, il pacchetto di funzionalità AI del brand. Di seguito trovate l’elenco dei primi smartphone aggiornati (in Cina):

Xiaomi 15 – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 15 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 15 Ultra – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 14 – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 14 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi 14 Ultra – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi MIX Fold 4 – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi MIX Flip – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K80 – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K80 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K70 – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K70 Pro – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K70 Ultra – App Fotocamera, HyperAI

Redmi K70E – App Fotocamera, HyperAI

Xiaomi Pad 7 – HyperAI

Xiaomi Pad 7 Pro – HyperAI

Xiaomi Pad 6S Pro – HyperAI

Per la lista completa di tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi che riceveranno l’aggiornamento ad HyperOS 2.2, ecco l’articolo dedicato. Infine vi segnaliamo un elenco provvisorio e non ufficiale di dispositivi che dovrebbero ricevere il prossimo update HyperOS 3.0.