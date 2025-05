Capelli asciutti e lisci in un minuto, con il nuovo asciugacapelli agli ioni Xiaomi

Lo store ufficiale italiano ha lanciato il nuovo asciugacapelli ad alta potenza Xiaomi High Speed Ionic Hair Dryer: i capelli sono asciutti in un minuto, senza il fastidioso effetto crespo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa novità, con prezzo e link all’acquisto: spoiler, si tratta di una soluzione davvero conveniente!

Xiaomi High Speed Ionic Hair Dryer: tutto sul nuovo asciugacapelli premium, ora disponibile in Italia

Crediti: Xiaomi

Dotato del classico stile minimale che caratterizza i prodotti del brand, Xiaomi High Speed Ionic Hair Dryer presenta un look elegante e compatto; il peso di soli 400 grammi permette di non affaticare il braccio durante l’uso mentre il pratico filtro a micro-trama evita che i capelli vengano aspirati.

Semplicità e sicurezza, ma senza rinunciare alla potenza: l’asciugacapelli Xiaomi ha un motore in grado di raggiungere fino a 110.000 giri al minuto mentre le 13 pale della turbina generano un flusso d’aria di 62 m/s. Performance al top per un’asciugatura rapida fino a 1 minuto per i capelli corti, fino a 3 minuti per quelli lunghi fino alle spalle e fino a 5 minuti per quelli lunghi al di sotto delle spalle.

Crediti: Xiaomi

Il sistema di monitoraggio intelligente evita i danni causati dalle alte temperature (con controlli in tempo reale 100 volte al secondo) e l’elevata concentrazione di ioni negativi permette di avere capelli lisci e senza effetto crespo dopo l’asciugatura.

Infine il dispositivo si adatta facilmente alle tue esigenze grazie alle 2 modalità di flusso d’aria e ai 4 livelli di temperatura. Il nuovo asciugacapelli agli ioni Xiaomi High Speed Ionic Hair Dryer è disponibile in Italia tramite lo store ufficiale, al prezzo di 49,9€.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.