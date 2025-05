Xiaomi si riprende la corona: superata Apple come principale produttore di wearable

Il 2025 sembra essere iniziato in modo eccellente per Xiaomi, secondo quanto emerso da un ultimo report analitico che vedere la compagnia cinese nuovamente in testa alla classifica dei produttori di hardware indossabile.

Xiaomi di nuovo in vetta nella classifica dei dispositivi indossabili

Crediti: Xiaomi

Secondo quanto emerso dal rapporto per il Q1 2025 degli analisti di Canalys, Xiaomi è tornata a superare Apple nelle produzione di dispositivi indossabili grazie al lancio delle nuove Smart Band e Redmi Watch, che sembrano aver trovato nuovamente il favore del pubblico mondiale. Con 46.6 milioni di unità vendute in tutto il mondo, la compagnia cinese si riporta al primo posto della classifica, con una crescita annuale del 44%.

Secondo gli analisti, uno dei principali motivi per questa incredibile crescita è lo sviluppo di un ecosistema sempre più coeso grazie al lancio di HyperOS, mentre il dispositivo che avrebbe giocato un ruolo chiave sarebbe stata la Redmi Band 5. Per Apple, invece, il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi: con una crescita minima del 5% e 7.6 milioni di unità vendute per Apple Watch, i risultati hanno lasciato parecchio a desiderare.

Xiaomi quindi potrà festeggiare la testa di questa particolare classifica almeno fino a settembre, periodo in cui dovrebbero arrivare sul mercato i nuovi Apple Watch.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le