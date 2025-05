Xiaomi CIVI 5 Pro ufficiale: il Camera Phone più stiloso e colorato è tornato

La serie di Camera Phone “economici” si rinfoltisce con una nuova aggiunta, ancora una volta in collaborazione con Leica. Oltre ai primi dispositivi con il chipset proprietario XRING O1 (15S Pro e Pad 7 Ultra) c’è spazio anche per uno smartphone di stampo classico: Xiaomi CIVI 5 Pro è ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Xiaomi CIVI 5 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

La serie CIVI non è morta, come confermato in precedenza dalla stessa Xiaomi: a distanza di oltre un anno da CIVI 4 Pro arriva un nuovo capitolo, con le solite caratteristiche della gamma. Un corpo leggero e sottile, un comparto fotografico da primo della classe e tanto stile: questo è Xiaomi CIVI 5 Pro.

Il design vede nuovamente protagonista un modulo fotografico circolare, ma dal look ridisegnato. La cover posteriore è in vetro finemente lavorato; c’è anche una variante in eco-pelle color caffè con elementi dorati. Il display è un’unità AMOLED con micro curvature su quattro lati, bordi sottilissimi (solo 1,6 mm) e una diagonale di 6,55″.

Crediti: Xiaomi

Il cuore dello smartphone è lo Snapdragon 8s Gen 4 di Qualcomm, alimentato da una batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh (con ricarica da 67W). Il comparto fotografico è basato sul sensore Light Hunter 800 da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare e da un teleobiettivo con macro da 10 cm.

La famiglia CIVI ha sempre dato ampio spazio agli autoscatti: stavolta che una doppia selfie camera (in un modulo a pillola) con un sensore da 50 MP. Si tratta di una soluzione Samsung JNP con tecnologia nano-prisma ultra trasparente, che aumenta la sensibilità alla luce fino al 25%.

Prezzo e dove comprare

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi CIVI 5 Pro è stato lanciato in Cina al prezzo di partenza di 2.999 CNY, circa 368€ al cambio attuale. Solitamente la serie CIVI è un’esclusiva cinese ma come di consueto lo smartphone è già acquistabile da store di terze parti.

Xiaomi CIVI 5 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 157,05 × 73,2 × 7,45/7,65mm mm per 181/184 grammi

Certificazione IP/

Display AMOLED C8 Micro Quad Curve da 6,55″ 1.5K+ (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a 120 Hz, profondità colore a 12 bit, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.200 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2

Lettore d’impronte ottico sotto il display (ad ultrasuoni)

Raffreddamento con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,2 GHz – Cortex-X4 3 x 3,0 GHz – Cortex-A720 2 x 2,8 GHz – Cortex-A720 2 x 2,0 GHz – Cortex-A720

GPU Adreno 825

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da circa 6.000 mAh con ricarica rapida da 67W

Fotocamera da 50 + 12 + 50 MP (f/1.63-2.2-2.0) con Light Hunter 800, OIS, ultra-grandangolare 120°, teleobiettivo con macro 10 cm e OIS, ottiche Leica e Xiaomi AISP

Selfie camera doppia da 50 MP (sensore Samsung JNP, f/2.0, autofocus)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual GPS, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, NFC, speaker stereo

Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

