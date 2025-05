Xiaomi CIVI 5 Pro confermato: il Camera Phone arriva a maggio

Per un lungo periodo di tempo la casa di Lei Jun non ha minimamente menzionato un successore di CIVI 4 Pro, tanto da far pensare alla fine della serie (smentita dalla stessa azienda). Ed ora, come un fulmine a ciel sereno ecco che arriva una scaricata di conferme ufficiali: Xiaomi CIVI 5 Pro arriva a maggio e sono già disponibili i dettagli sul design e i primi sample della fotocamera.

Xiaomi CIVI 5 Pro pronto al debutto: design e periodo d’uscita svelati

Al momento la data di presentazione di Xiaomi CIVI 5 Pro non è stata ancora svelata; sappiamo solo che il Camera Phone è in arrivo a maggio, quindi a stretto giro. Il design ricalca quello del predecessore, con un modulo fotografico circolare, ma con dettagli diversi.

Il nuovo smartphone punterà ancora una volta sullo stile, con un corpo leggero e sottile, e sul comparto fotografico. L’azienda ha confermato la collaborazione con Leica, come avvenuto anche con CIVI 4 Pro.

Frontalmente una doppia selfie camera in uno spazio a pillola: un altro elemento tipico della serie, che punta ad offrire autoscatti top. In base ai primi risultati su Geekbench, il dispositivo dovrebbe avere a bordo lo Snapdragon 8s Gen 4. Aspettando il lancio ufficiale Xiaomi ha anche pubblicato i primi sample fotografici di CIVI 5 Pro (scaricabili in qualità originale).

Scheda tecnica presunta