Xiaomi 16, vivo X200 FE e X300 Pro Mini saranno compatti, ma con batterie extra large

Smartphone compatti ma con batterie extra-large: questo sembra essere il futuro per il settore mobile, con top di gamma potenti e dotati di dimensioni umane. Xiaomi 16, vivo X200 FE e X300 Pro Mini avranno in comune proprio queste caratteristiche, in base a quanto emerso: ecco cosa possiamo aspettarci da queste tre novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

Il futuro Xiaomi 16 sarebbe previsto per le prime settimane di ottobre, con a bordo lo Snapdragon 8 Elite 2. Il flagship potrebbe optare per uno schermo più grande dei soliti 6,36″, ma per ora è ancora una voce. Tuttavia dovrebbe trattarsi ancora una volta di un dispositivo compatto e leggero, con un’aggiunta: una batteria gigantesca, almeno per i classici standard.

Xiaomi 15 monta un’unità da 5.400 mAh in Cina e da 5.240 mAh a livello Global: il prossimo modello dovrebbe arrivare a ben 6.800 mAh, grazie alle tecnologia al silicio-carbonio.

Vivo X200 FE – 6,500mAh battery



Xiaomi 16 – 6,800mAh battery



FE has the biggest battery on compact phone in H1, Xiaomi leads in H2



X300 Pro Mini is in-between — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 12, 2025

Questa viene già ampiamente utilizzata e consente di avere batterie ad alta densità, ma dallo spessore sottile. Un esempio lampate è Honor Power, mid-range equipaggiato con una belva da 8.000 mAh, da 7,98 mm di spessore.

La febbre dei flagship compatti continuerà anche per quanto riguarda vivo: l’esperimento X200 Pro Mini deve aver funzionato, dato che ci sarà un successore. vivo X300 Pro Mini dovrebbe avere a bordo una batteria compresa tra 6.500 mAh e 6.800 mAh, contro i 5.700 mAh dell’attuale modello. Il lancio sarebbe previsto entro fine anno.

Infine ci sarà spazio anche per vivo X200 FE, con un’unità da 6.500 mAh: in questo caso si tratterebbe di un dispositivo di fascia alta con Dimensity 9300+, già protagonista di un corposo leak. Il debutto dovrebbe avvenire a luglio in versione Global (in India, ma non sappiamo se arriverà anche in altri paesi).