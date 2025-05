Xiaomi 16 Pro arriverà in Italia? La risposta ancora prima del debutto

Mancano ancora parecchi mesi al lancio della nuova serie top di Xiaomi, ma sembra che sia già arrivata la risposta ad una delle domande solite. Come ogni anno non possiamo che chiederci se Xiaomi 16 Pro sarà lanciato in versione Global ed arriverà in Italia, eppure a questo giro sappiamo il destino del flagship con largo anticipo.

Xiaomi 16 Pro continuerà la tradizione: nessuna versione Global e non sarà lanciato in Italia

Xiaomi 15 – Crediti: Xiaomi

I lavori sui prossimi Xiaomi 16 e 16 Pro sono iniziati da tempo e non sono mancate indiscrezioni; tuttavia l’anticipazione più interessante arriva con i numeri di modello. Queste sigle sono utili perché ci permettono di individuare certificazioni e benchmark, in modo da tracciare pian piano il profilo dei flagship.

Il modello standard sarebbe siglato 25113PN0EC (Cina), 25113PN0EG (Global) e 25113PN0EI (India); il fratello maggiore Pro dovrebbe presentare i numeri di modello 2509FPN0BC e 25098PN5AC, entrambi dedicati alla versione cinese.

Quindi la tradizione continuerà anche quest’anno: il top di gamma base arriverà nei mercati Global mentre Xiaomi 16 Pro resterà un’esclusiva per la Cina. Una strategia che non stupisce, ormai in atto da diverse generazioni di flagship.

Probabilmente Xiaomi 16 e 16 Ultra arriveranno insieme a livello internazionale nel corso dei primi mesi del 2026. Gli attuali modelli 15 e 15 Ultra sono stati annunciati in Italia a marzo ma forse i nuovi dispositivi potrebbero arrivare in anticipo.

Lo Snapdragon 8 Elite 2 è atteso per settembre (secondo le ultime indiscrezioni) e la serie Xiaomi 16 potrebbe debuttare in Cina nello stesso mese o a inizio ottobre. Quindi anche il lancio Global potrebbe essere anticipato, ma per ora si tratta di un’ipotesi.