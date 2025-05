Xiaomi 16, è già tempo di immagini e specifiche per il prossimo flagship

Con l’attuale serie al completo, ecco che iniziano ad emergere i primi dettagli leak sulla prossima generazione. Xiaomi 16 si avvicina sempre di più e grazie a vari insider cinesi iniziamo a scoprire che cosa ci aspetta del prossimo top di gamma, sia in termini di performance che di design.

Xiaomi 16 tra immagini render e specifiche leak: tracciamo il profilo del nuovo top di gamma

Crediti: @MajinBuOfficial (X)

Partiamo con una precisazione fondamentale: al momento sia i render che i dettagli sulle specifiche sono frutto di leak e vanno presi con estrema cautela. In particolare, il design potrebbe cambiare nel corso dello sviluppo oppure potrebbe essere del tutto fuorviante.

In merito al look, in base alle bozze e ai concept render, Xiaomi 16 dovrebbe introdurre un design in parte rinnovato. Ci sarebbe ancora una volta un modulo fotografico squadrato, ma ridisegnato; inoltre la cover posteriore presenterebbe una doppia finitura.

Crediti: @vinishkeshri12 (X)

In realtà lo spazio inferiore potrebbe semplicemente indicare la presenza della bobina per la ricarica wireless ma per ora non è chiaro. Passando alle specifiche, impossibile non aspettarsi il nuovo Snapdragon 8 Elite 2 (ancora inedito).

Le indiscrezioni guardano anche al comparto fotografico: si vocifera di un trittico di sensori da 50 MP con un modulo principale da 1/1,3″, un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo con macro. Frontalmente dovremmo trovare un display OLED piatto da 6,3″.

Crediti: @vinishkeshri12 (X)

La vera novità potrebbe essere la batteria: stando ai leak Xiaomi 16 potrebbe essere un “piccolo” Battery Phone, con a bordo un’unità al silicio-carbonio da 6.500 mAh. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, da prendere con le pinze:

dimensioni e peso – /

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED da 6,3″ 1.5K+, refresh rate LTPO a 120 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit o superiore

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,4 GHz Oryon Gen 2 6 x Oryon Gen 2

GPU Adreno 840

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 6.500 mAh con ricarica da 90W/100W e wireless da 50W

fotocamera con ottiche Leica sensore principale da 50 MP (1/1,3″) con OIS ultra-grandangolare da 50 MP teleobiettivo periscopico/macro da 50 MP con OIS

selfie camera /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Google Gemini (Global)

Android 16 con HyperOS 3

Quando esce il nuovo Xiaomi 16?

Da parte della casa di Lei Jun tutto tace e ad oggi le informazioni su Xiaomi 16 arrivano solo dalle indiscrezioni. Tuttavia c’è un dettaglio “ufficiale”: Qualcomm ha confermato la data di presentazione dello Snapdragon 8 Elite 2, in arrivo prima del solito (a settembre).

Di conseguenza il top di gamma Xiaomi dovrebbe arrivare o negli ultimi giorni di settembre oppure a inizio ottobre. Quale che sia la finestra temporale, poco dopo ci sarebbe il lancio del rivale OnePlus 15.

Infine, per non farci mancare nulla, si vocifera anche di una Transparent Edition sulla scia dei precedenti Mi 8 Explorer, Mi 9 Explorer e Mi 10 Ultra.