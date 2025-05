Xiaomi 15S Pro ufficiale: con XRING O1 segna un nuovo inizio!

La rivoluzione di Xiaomi è arrivata: finalmente XRING O1 è ufficiale insieme al primo top di gamma equipaggiato con il nuovo SoC proprietario. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di Xiaomi 15S Pro, il dispositivo che segna una nuova era per la casa di Lei Jun: ecco specifiche tecniche, prezzo e disponibilità (per ora solo in patria ma teniamo le dita incrociate)!

Xiaomi 15S Pro: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo top di gamma con chipset proprietario

Design e display

Crediti: Xiaomi

Il design del nuovo Xiaomi 15S Pro non cambia le carte in tavola rispetto al resto della serie: abbiamo lo stesso look di Xiaomi 15 e 15 Pro, con un modulo fotografico quadrato con angoli arrotondati.

La parte frontale ospita uno schermo con micro curvature su quattro lati, un’unità AMOLED da 6,73″ di diagonale con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz (con tecnologia LTPO) e fino a 3.200 nit di luminosità. Tutte caratteristiche del modello 15 Pro mentre il 15 base monta un pannello piatto da 6,36″.

C’è un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni sotto al display; inoltre il dispositivo è certificato IP68 contro acqua e polvere.

Specifiche tecniche e fotocamera: Xiaomi XRING O1 e Leica al centro di tutto

Crediti: Xiaomi

La grande novità di Xiaomi 15S Pro è il nuovo chipset proprietario del brand, XRING O1. Dopo l’esperimento – riuscito solo in parte – di Surge S1 finalmente la compagnia cinese ha lanciato il suo SoC di ultima generazione, un passo avanti gigantesco per l’attuale panorama mobile.

Si tratta di una soluzione in grado di competere con gli ultimi Snapdragon di punta e capace di superare i 3 milioni di punti su Antutu. Il chip è realizzato a 3 nm da TSMC (con processo di seconda generazione) ed è basato su un’architettura deca-core.

I core principali sono una coppia di Cortex-X925 fino a 3,9 GHz; la GPU è una scheda Immortalis G925, la stessa dei Dimensity 9400 e 9400+ di MediaTek, con il supporto al ray tracing hardware.

La batteria è un’unità al silicio-carbonio da 6.100 mAh con ricarica cablata da 90W e wireless da 50W.

Crediti: Xiaomi

Il comparto fotografico ricalca quello dei Xiaomi 15 Pro classico: ritornano sia il sensore principale Light Hunter 900 da 50 MP (1/1,31″) che le ottiche Leica su tutti i moduli. Presente all’appello un ultra-grandangolare con super macro da 5 cm ed un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X e ibrido 10X.

Xiaomi 15S Pro – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 161,3×75,3×8,33 mm per 216 grammi

certificazione IP68

display Micro Quad Curved AMOLED M9 a 12 bit da 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming e luminosità di picco fino a 3.200 nit

Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido avanzato (4.053 mm²)

SoC Xiaomi XRING O1 a 3 nm TSMC

CPU deca-core 2 x 3,9 GHz – Cortex-X925 4 x 3,4 GHz – Cortex-A725 2 x 1,9 GHz – Cortex-A725 2 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Immortalis-G925

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.100 mAh con ricarica da 90W e wireless da 50W, ricarica magnetica

fotocamera da 50 + 50 + 50 MP con ottiche Leica, autofocus laser e XRING O1 ISP v4 Light Fusion 900, 50 MP, f/1.44, OIS ultra-grandangolare Samsung JN1, 50 MP, f/2.2, FOV 115° teleobiettivo periscopico Sony IMX858, 50 MP, f/2.5, OIS, zoom ottico 5X

selfie camera OV32B40 da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 con HyperOS 2

Quanto costa Xiaomi 15S Pro – Prezzo e uscita

Il nuovo top di gamma Xiaomi 15S Pro, il primo con XRING O1, è stato lanciato in Cina al prezzo di circa 675€ al cambio attuale (5.499 CNY) per la versione base da 16/512 GB. Il modello di punta si spinge fino a 1 TB e costa circa 737€ al cambio, ossia 5.999 CNY.

Per ora il debutto è avvenuto solo in patria e non è dato di sapere se arriverà anche in versione Global. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli. Intanto segnaliamo che la versione cinese è già acquistabile da store di terze parti!

