Che fine ha fatto WhatsApp per iPad? Un teaser riaccende le speranze!

Negli ultimi mesi WhatsApp ha subito una pesante evoluzione, passando dall’essere una semplice (ma famosa ed apprezzata) app di messaggistica istantanea ad un hub completo per comunicazioni e notizie, grazie anche all’introduzione delle community e dei canali. Mentre le app rivali come Telegram, però, offrono il supporto per tutti i dispositivi e gli schermi, per l’app di Meta c’è ancora un enorme vuoto da colmare: la versione per iPad.

Dopo un anno dall’annuncio l’app ufficiale di WhatsApp non è ancora arrivata sui tablet Apple

Crediti: WaBetaInfo

Annunciata nel 2023 tra l’entusiasmo generale degli utenti, l’app ufficiale di WhatsApp per iPad sembra essere ancora in alto mare: confinata una versione beta in accesso limitato e in clamoroso ritardo rispetto alle previsioni. Per Meta, quindi, risulta ancora difficile spezzare la tradizione delle app non compatibili con i tablet, e proprio recentemente lo stesso Adam Mosseri (CEO di Instagram) ha dichiarato che per la compagnia gli iPad non sono una priorità.

Nei mesi scorsi, soltanto per pochi minuti, il TestFlight di WhatsApp per iPad è stato finalmente riaperto, consentendo agli utenti di poter finalmente testare la beta per tablet di Apple, ma della versione ufficiale non ci sono ancora tracce. Impossibile dire se Meta abbia incontrato dei problemi durante lo sviluppo, oppure se la priorità data al progetto sia talmente bassa da finire continuamente rimandato.

A 2025 ormai inoltrato, un teaser ha finalmente riacceso le speranze di vedere finalmente su iPad l’app ufficiale di WhatsApp. L’account Twitter/X della celebre app di messaggistica istantanea, infatti, ha risposto al commento degli utenti con una emoji tipica di chi vuole lanciare un messaggio ben preciso, ovvero “restate sintonizzati”. Vedremo, quindi, se finalmente nelle prossime settimane sarà possibile utilizzare WhatsApp anche sui tablet di Apple.

Ultimo aggiornamento: 27 maggio

