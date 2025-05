WhatsApp dice addio ai vecchi iPhone: ecco quali smartphone non sono più supportati da oggi

Le app di messaggistica istantanea cercano sempre di offrire la massima compatibilità possibile per raggiungere e mettere in comunicazione il maggior numero di utenti, ma l’avanzamento tecnologico richiede in alcuni casi anche l’abbandono dei dispositivi più vecchi. Dal 2025, per esempio, ben 3 iPhone (considerati ormai obsoleti) perderanno l’accesso a WhatsApp.

Se avete uno di questi iPhone potreste non riuscire più ad usare WhatsApp dal 2025

Crediti: WaBetaInfo

WhatsApp in questi giorni ha iniziato ad inviare una notifica che avvisa alcuni utenti del termine del supporto per il loro dispositivo. In particolare, a partire da oggi 5 maggio 2025, alcuni iPhone rilasciati tra il 2013 e il 2014 non potranno più utilizzare il servizio di messaggistica istantaneo, insieme ai dispositivi che utilizzano ancora una versione di iOS inferiore alla 15.1. Di seguito trovate la lista completa dei dispositivi.

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone con versioni inferiori ad iOS 15.1

Se il vostro iPhone può essere aggiornato oltre iOS 15.1, allora non avrete alcun tipo di problema nell’utilizzare WhatsApp, mentre se il vostro smartphone è tra quelli indicati potreste dover valutare l’idea di passare ad uno smartphone più recente.

Ultimo aggiornamento: 5 maggio

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le