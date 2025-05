WhatsApp arriva su iPad: l’app più attesa è finalmente disponibile

A distanza di 15 anni dal debutto di WhatsApp sull’App Store, Meta ha finalmente realizzato il desiderio di migliaia di utenti che chiedevano da tempo l’arrivo di una versione nativa per iPad. A partire da oggi, infatti, la celebre app di messaggistica istantanea guadagna una nuova versione interamente dedicata ai tablet di Apple.

L’attesa è finita: WhatsApp è disponibile anche per iPad

Crediti: Meta

I test per questa versione di WhatsApp erano iniziati ben 2 anni fa, per poi sparire totalmente nel nulla e riaccendere le speranze poche ore fa con un teaser. A sorpresa, però, gli utenti non hanno dovuto aspettare poi tanto di più: da questo momento, infatti, è già possibile scaricare WhatsApp per iPad direttamente dall’App Store di Apple.

L’app offre le medesime funzionalità della versione per smartphone, con la differenza che per effettuare il login è necessario utilizzare il collegato con QR Code. L’applicazione è ottimizzata per Stage Manager, Split View e Slide Over, in modo da adattarsi al meglio ai display più grandi degli iPad. Il download, ovviamente, è totalmente gratuito e anche in lingua italiana.

Download | WhatsApp per iPad

