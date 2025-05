Su WhatsApp arriva la chat vocale per i gruppi, proprio come su Discord!

Negli scorsi anni WhatsApp ha introdotto una funzione molto utile per i gruppi con più di 32 persone, consentendo loro di sfruttare una particolare chat vocale integrata direttamente nell’app. Questa funzione, da oggi, è finalmente disponibile per tuti i gruppi di amici che vogliono chiacchierare insieme come succede su altre app come Discord e Slack.

WhatsApp ha un nuovo spazio per chiacchierare in libertà: ecco la chat vocale di gruppo

Crediti: Canva

Grazie ad un nuovo aggiornamento dell’app ufficiale per iOS e Android, su WhatsApp da oggi è possibile sfruttare la chat vocale per i gruppi di qualsiasi dimensione. Gli sviluppatori, infatti, hanno rimosso il limite minimo delle 32 persone e adesso tutti i gruppi di amici possono commentare partite di calcio, serie tv e notizie in tempo reale a voce direttamente all’interno del gruppo. Le persone potranno entrare nella chat vocale in qualunque momento senza dover abbandonare la chat oppure passare ad una chiamata.

La chat vocale non prevede squilli o suonerie e rimane fissata in fondo alla chat per un accesso più rapido, consentendo a tutti anche di vedere chi è attualmente collegato a sta parlando. Per abbandonare la chat basterà premere il tasto con la X rossa, ma nel caso non si voglia parlare è possibile anche mutare il microfono e rimanere in ascolto della discussione.

Questa nuova funzione è attualmente in fase di rollout: se non la vedete ancora attiva, assicuratevi di aver installato l’ultimo aggiornamento disponibile per il vostro smartphone.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le