vivo X200 FE sarà il flagship mini Global: ecco quando arriverà

Il produttore cinese non avrebbe ancora finito con la sua serie di punta ma pare che la prossima novità sia in arrivo in versione Global. vivo X200 FE dovrebbe essere una versione alternativa ed economica del modello Mini, presentato solo in Cina: un flagship compatto, con buone specifiche ma ad un prezzo ragionevole.

vivo X200 FE in arrivo Global: il lancio sarebbe previsto per luglio e ci sono già tantissimi dettagli

X200 Pro Mini – Crediti: vivo

Non ci sono ancora immagini ma è probabile che vivo X200 FE utilizzerà lo stesso design del resto della serie: un modulo fotografico ampio e rotondo, un display con foro centrale. Passando alle specifiche, il nuovo modello avrebbe dalla sua uno schermo da 6,31″ di diagonale, proprio come X200 Mini.

A muovere il tutto ci sarebbe il Dimensity 9300+, ex chipset di punta MediaTek; questo punto è ancora incerto dato si vocifera anche dell’inedito Dimensity 9400e. In base a quanto trapelato, quest’ultimo sarebbe proprio una versione potenziata del 9300+, con un’architettura All Big Core composta da 4 Cortex-X4 e 4 Cortex-A720.

Tra le altre caratteristiche ci sarebbe una super batteria da 6.500 mAh con ricarica da 90W, una fotocamera da 50 MP con un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo (standard, quindi niente zoom periscopio). Non dovrebbe mancare il supporto di ZEISS.

Il lancio di vivo X200 FE sarebbe previsto per il mese di luglio, per ora solo in India. Resta da vedere se il flagship killer in formato mini arriverà anche in altri mercati Global.

Al momento la serie è composta da vivo X200, X200 Pro e X200 Pro Mini in Cina, a cui si sono aggiunti anche X200 Ultra e X200s. A livello Global sono arrivati sia X200 che X200 Pro ma in Europa e in Italia è stato presentato solo il fratello maggiore.

Scheda tecnica presunta