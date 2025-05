vivo X Fold 5 arriverà quest’anno, con una batteria enorme

A distanza di oltre un anno dal predecessore, sarebbe in arrivo un nuovo smartphone pieghevole di vivo. A dispetto delle indiscrezioni dei mesi passati il dispositivo dovrebbe saltare una generazione ed arrivare direttamente come vivo X Fold 5: ecco le ultime novità.

vivo X Fold 5: si torna a parlare del flagship pieghevole, stavolta con nuovi dettagli

X Fold 3 Pro – Crediti: vivo

Dopo vivo X Fold 3 e 3 Pro la compagnia asiatica dovrebbe passare direttamente a vivo X Fold 5. Il motivo è ormai noto per gli appassionati del mondo tech cinese: in patria il numero 4 viene visto di cattivo auspicio, da qui una tetrafobia che ha effetti anche sui lanci delle grandi aziende.

Il flagship era già apparso nel database dell’ente certificativo TENAA, con la sigla V2429A. Ora sono emerse le specifiche quasi complete, insieme ad un dettaglio importante: il pieghevole dovrebbe arrivare in versione Global, come avvenuto con X Fold 3 Pro. Resta da vedere se sarà riservato al mercato indiano oppure se troverà spazio anche in altri paesi.

Di seguito trovate le presunte specifiche di vivo X Fold 5: in base a quanto si legge non dovremmo trovare l’ultimo Snapdragon 8 Elite ma il precedente Snapdragon 8 Gen 3, utilizzato anche da X Fold 3 Pro.

Dimensioni e peso – spessore di 9,33 mm (aperto) e 4,3 mm (chiuso)

Certificazione IP/

Display Esterno – AMOLED da 6,53″ 2K+ (2.748 x 1.172 pixel), refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO, 10 bit e presumibilmente luminosità fino a 4.500 nit Interno – AMOLED da 8,03″ 2K+ (2.480 x 2.220 pixel), refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO, 10 bit e presumibilmente luminosità fino a 4.500 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 2 x 3,2 GHz – Cortex-A720 2 x 3,0 GHz – Cortex-A720 3 x 2,3 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 750

16 GB di RAM LPDDR5X

512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 30W

Fotocamera da 50 + 50 + 50 MP con IMX921, OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico IMX882 con zoom 3X | ottiche ZEISS e doppio ISP (vivo V3+ e VS1)

Selfie camera da 32 MP interna e 32 MP esterna

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, USB-C, sensore IR, Alert Slider

Android 15 con OriginOS 5 (Cina) e Funtouch OS 15 (Global)

Come si legge, vivo X Fold 5 dovrebbe essere il pieghevole con la batteria più capiente: ben 6.000 mAh, un passo avanti rispetto ai 5.700 mAh di X Fold 3 Pro. Al momento non ci sono ancora dettagli sul periodo d’uscita, ma vista la mole di indiscrezioni è probabile che il debutto sia dietro l’angolo.