Bici elettriche Touroll e Elegride in promo: risparmi oltre 250€ con Coupon!

Il mese di maggio è iniziato e con l’arrivo delle belle giornate non potevano mancano nuove promozioni sulle e-bike. Lo store Geekmall propone tre occasioni imperdibili con protagoniste alcune delle migliori bici elettriche Touroll e Eleglide, tutte disponibili con offerta lampo e Coupon; immancabile la spedizione rapida direttamente dall’Europa, gratis.

Touroll U2, Eleglide C1 e Eleglide C1 ST in offerta lampo + Coupon: è doppio sconto su Geekmall

Crediti: Touroll

Il modello Touroll U2 è una mountain bike elettrica adatta sia alle strade più impervie che a sfrecciare agilmente in città. Dotata di un motore da 250W di potenza offre una guida fluida e spostamenti lunghi, con una batteria ad alta capacità da 48V 15Ah (720 Wh) per un’autonomia fino a 150 km.

La bici garantisce prestazioni affidabili anche su salite ripide e con carichi fino a 120 kg. Sono presenti tre livelli di pedalata assistita, un cambio Shimano a 7 velocità, pneumatici da 29″ x 2,4″, freni a disco idraulici e sospensioni per migliorare l’efficienza sulle strade più difficili. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e agli altri presenti nell’articolo), prova a disattivare AdBlock.

Eleglide C1 è una bici da trekking che non si fa mancare nulla: il motore a trazione centrale permette di sfidare anche le salite più ripide ed anche in questo caso è presente una batteria a lunga durata, con un’autonomia fino a 150 km. La batteria da 522 Wh è rimovibile, quindi può essere caricata o sostituita senza problemi.

Crediti: Eleglide

I pneumatici CST da 27,5 x 2,25″ sono pensati per affrontare qualsiasi tipo di strada: puoi avere la massima agilità sia in città, sull’asfalto, che su strade più complicate (complice anche la presenza di sospensioni idrauliche con blocco).

Tra le offerte di Geekmall c’è spazio anche per Eleglide C1 ST, ossia il modello step-thru: questa variante è caratterizzata da un telaio con una canna ribassata, utile per accedere e scendere dalla bici più facilmente. Il resto delle caratteristiche è invariato: non si tratta di una scelta basata sulle performance, ma sulla base dello stile e della comodità.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.