Touroll MA2 è la tua nuova City Bike e debutta in offerta lancio: -130€ con doppio sconto

Grazie al bel tempo e alle giornate soleggiate, questo è il momento perfetto per passare agli spostamenti green. L’occasione arriva anche grazie ad una nuova uscita: Touroll MA2 è la nuova City Bike per muoverti agilmente nella tua città, subito in offerta lancio con uno sconto complessivo di 130€.

Touroll MA2 è la nuova bici elettrica per i tuoi spostamenti in città: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Touroll

Con Touroll MA2 gli spostamenti urbani diventano agili e all’insegna del risparmio: la bici elettrica offre un’autonomia fino a 100 km e non si fa mancare nulla. La batteria rimovibile ti permette di effettuare la ricarica in modo pratico e senza ingombri, c’è un comodo portapacchi e non manca un ammortizzatore a forcella (per una guida comoda). Di seguito tutte le caratteristiche:

Tipologia: City bike, Step Thru

Struttura pieghevole: No

Display: LCD, 1,8″

Motore: 250W, coppia di 70 Nm

Batteria: 36V 13Ah, rimovibile

Autonomia: fino a 100 km

Pneumatici: 27,5″ x 2.10″

Cambio: Shimano a 7 velocità

Sospensioni: forcella anteriore bloccabile (80 mm)

Freni: a disco idraulici

Modalità: cinque modalità di pedalata assistita

Altre caratteristiche: luci posteriori e anteriori StVZO, portapacchi posteriore

La nuova bici elettrica Touroll MA2 debutta su Geekmall in offerta lancio: c’è già uno sconto di 100€ sul prezzo di listino ed è possibile risparmiare altri 30€ con il coupon “ROLLMA2“. Riscattando quest’ultimo il prezzo finale sarà di 869€, con tanto di spedizione gratuita dai magazzini europei dello store.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.