La nuova AI di TikTok trasforma le vostre foto in divertenti video

Da sempre le app social sono alla ricerca di nuovi modi di intrattenere gli utenti, ma questa volta TikTok potrebbe davvero essersi superata grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Con una nuova funzione AI, infatti, molto presto gli utenti potranno trasformare le proprie foto in video divertenti, descrivendo con il testo la scena che prenderà vita nelle storie.

Su TikTok arriva AI Alive e le foto si trasformano in video

Crediti: TikTok

Grazie alla nuova funzione AI Alive, gli utenti di TikTok potranno postare storie sempre nuove sul celebre social network dei video brevi, partendo da una semplice immagine o una fotografia. Questa funzione con intelligenza artificiale, infatti, permette di trasformare le immagini in video, indicando tramite testo la scena da elaborare. In pochi secondi, quindi, sarà possibile creare una piccola clip cinematografica per impressionare gli amici oppure farli ridere. Utilizzare questa nuova funzione è davvero semplice:

Premete il pulsante + per creare una nuova Storia

Dalla galleria dello smartphone scegliete l’immagine che volete animare

Cliccate sull’icona AI Alive sulla parte destra dello schermo

Descrivete la scena a cui volete dar vita e pubblicate la storia!

La nuova funzione AI Alive è attualmente in fase di rollout, ma non è ancora chiaro se sarà disponibile in tutto il mondo o soltanto in alcuni paesi selezionati.

