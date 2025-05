SwitchBot presenta Lock Ultra Vision Combo e Hub 3: novità e prezzi in Italia

Arrivano due nuove soluzioni dedicate alla domotica: SwitchBot Lock Ultra Vision Combo e Hub 3 sono progettate per offrire un’esperienza intelligente e sicura per la tua casa smart. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di queste novità tra caratteristiche, prezzi e come fare per risparmiare.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo e Hub 3 ufficiali in Italia: caratteristiche, prezzo e dove comprare

Crediti: SwitchBot

Con SwitchBot Lock Ultra Vision Combo l’azienda ha presentato la prima serratura smart retrofit al mondo con riconoscimento facciale 3D. Una novità assoluta che utilizza oltre 30.000 punti ad infrarossi per creare una mappa facciale ad altra precisione a livello millimetrico, per un’autenticazione sicura e precisa.

Il riconoscimento del volto è istantaneo ed avviene entro un secondo; come sottolineato poco sopra si tratta di un sistema sicuro, con un tasso di falso riconoscimento inferiore allo 0,0001%. Inoltre le mappature facciali vengono protette in locare con un sistema di crittografia AES-128. Il riconoscimento è garantito in ogni situazione, inclusi ambienti in condizioni di scarsa illuminazione (grazie al modulo a infrarossi da 850 nm integrato).

La tecnologia di riconoscimento 3D non è l’unico sistema supportato: SwitchBot Lock Ultra Vision Combo è una serratura versatile, con un totale di 18 metodi di sblocco (compresi i comandi vocali, lo sblocco tramite applicazioni, con schede NFC, riconoscimento delle impronte digitali o geolocalizzazione).

Crediti: SwitchBot

Il dispositivo ha una piena compatibilità e può essere installato sul 99,9% delle serrature europee senza la necessità di modifiche complicate. Tra le altre caratteristiche la serratura funziona con un basso livello di rumore: fino a 20 dB durante il funzionamento e grazie alla Night Mode è possibile impostare la chiusura automatica e silenziosa ad orari programmati.

Lato autonomia, grazie ai tre livelli di alimentazione è possibile evitare qualsiasi inconveniente: la batteria principale ha una durata fino a 9 mesi ed è accompagnata da una cella di backup CR123A; infine c’è un sistema di sblocco d’emergenza a micro-elettrolisi.

SwitchBot Hub 3

Crediti: SwitchBot

Oltre alla nuova serratura, l’azienda ha annunciato anche SwitchBot Hub 3: si tratta di un potente centro di controllo per la tua casa smart, con il supporto a Matter. L’hub si integra con oltre 100.000 dispositivi ad infrarossi ed è in grado di controllare i prodotti compatibili con Matter tramite Apple Home.

Il controller rotante Dial Master consente di gestire con precisione qualsiasi tipologia di controlli come volume, temperatura e non solo. I quattro pulsanti fisici sono personalizzabili mentre i sensori integrati permettono di monitorare i dati ambientali in tempo reale.

Prezzi e offerta lancio

Tutte le novità targate SwitchBot sono disponibili tramite lo store ufficiale e su Amazon. È possibile riscattare il codice “15OFFYC522” per ricevere uno sconto del 15%, fino al 5 giugno. Di seguito trovate il prezzo di ciascun dispositivo, insieme ai link per l’acquisto.

Contenuto realizzato in collaborazione con SwitchBot.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.